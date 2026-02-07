Golpe a extorsionadores en CDMX: Capturan a 24 en enero

Durante el pasado mes de enero, 24 presuntos extorsionadores, entre ellos un menor de edad, fueron detenidos en la Ciudad de México (CDMX) durante una serie de operativos coordinados entre distintos sectores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, como parte de la Estrategia de Combate al Delito de Extorsión.

Las capturas se lograron en las alcaldías Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Benito Juárez, Tlalpan y Venustiano Carranza, en atención a diversas denuncias ciudadanas, informó el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, en un mensaje en sus redes sociales.

Detenidos

Extorsionadores detenidos en CDMX. Especial

Destaca la detención de tres sujetos, de 24, 25 y 28 años de edad, el pasado 9 de enero, quienes despojaron de más de 56 mil pesos al dueño de una pollería ubicada en la colonia 20 de Noviembre, en la alcaldía Venustiano Carranza; los sujetos están relacionados con un grupo delictivo que opera en distintas alcaldías de la ciudad.

En otro caso, en la colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc, se aprehendió a un sujeto, quien privó de su libertad al interior de un hotel a un ciudadano y, para dejarlo libre, le exigió dinero.

El sujeto forma parte del grupo delictivo de La Unión Tepito.

Asimismo, en la colonia Santa Martha Acatitla, de la alcaldía Iztapalapa, se cumplimentaron dos órdenes de aprehensión por el delito de extorsión agravada continuada en contra de dos mujeres, de 25 y 31 años de edad, informó la SSC en un comunicado.

Los detenidos fueron puestos a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondiente, quienes determinarán su situación legal.

Combate a la extorsión en CDMX

Extorsionadores detenidos en CDMX. Especial

El jefe de la Policía capitalina destacó que se mantienen los recorridos en negocios, locales y restaurantes para ofrecer información sobre cómo actuar ante una llamada de extorsión.

Recordó que se mantienen activos los teléfonos 089 y 55 5036 3301 para recibir orientación y apoyo.

Para evitar ser víctima de una extorsión, la SSC emitió una serie de consejos, entre los que destacan colgar en caso de recibir una llamada amenazante o de algún número desconocido, y comunicarse con las autoridades, además de evitar proporcionar información personal o laboral a través de redes sociales.

Juntas y juntos, ciudadanía y gobierno hacemos frente todos los días a este delito y, a través de la denuncia, detenemos a quienes lo cometen”, afirmó Vázquez Camacho en su mensaje en X.

*mvg*