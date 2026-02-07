Utopía del Maíz en Topilejo se entregaría dentro de tres meses

La construcción de la Utopía del Maíz, en San Miguel Topilejo, en la alcaldía de Tlalpan, registra un avance cercano al 70 por ciento; se prevé esté lista para su inauguración en tres meses.

El proyecto, que beneficiará a unos 40 mil habitantes de la llamada zona de la alta montaña de Tlalpan, incluye instalaciones deportivas, urbanas, educativas y culturales.

Durante un recorrido para supervisar el avance de obra, encabezado por la Jefa de Gobierno, el secretario de Obras, Raúl Basulto, explicó que el proyecto, que se edifica en dos inmuebles; en un lote comunitario y en el Deportivo de San Miguel Topilejo, fue acordado con autoridades ejidales y representantes vecinales.

Se buscó recuperar espacios que permanecieron abandonados durante años, precisó el secretario.

Entre ellos destaca una alberca construida hace más de una década, que nunca fue utilizada y que ahora será incorporada como alberca semi olímpica, en el deportivo que se integra a la Utopía.

Foto: Especial

Espacios para sistema de cuidados

Además del deportivo local, se intervendrán cerca de 40 mil metros cuadrados, equivalentes a cuatro hectáreas, donde se sumarán nuevos espacios para disciplinas deportivas, como tenis, pádel, voleibol y básquetbol.

El proyecto también contempla una trotapista perimetral, pensada como un circuito de actividad física para la comunidad.

En el área de la Utopía se construirá un auditorio con capacidad para 400 personas, así como un Centro de Desarrollo Infantil y espacios vinculados al Sistema Público de Cuidados, como parte de la estrategia social del Gobierno capitalino.

Foto: Especial

Conservación del maíz

El secretario detalló que se desarrollará un componente especial dedicado a la preservación del maíz, “por ser una actividad agrícola emblemática de la zona”, para fortalecer la identidad productiva del pueblo originario.

Finalmente, anunció la construcción de un puente peatonal sobre el Antiguo Camino a Cuernavaca, que permitirá enlazar la nueva Utopía con el deportivo y ofrecer a los habitantes un cruce más seguro en una zona que anteriormente representaba un riesgo para peatones.

“Vamos a acercarles todos los servicios del sistema de cuidados, para dignificar la vida de la comunidad”, concluyó Clara Brugada durante el recorrido.

*DRR*