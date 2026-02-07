Bruagada anuncia instalación de módulos de seguridad en Topilejo

En el pueblo originario de San Miguel Topilejo, de la alcaldía Tlalpan, se anunció la instalación de módulos de seguridad para convertirlo en un “polo de seguridad y bienestar”.

Con los módulos se beneficiarán no solo a los habitantes de Topilejo, sino al resto de los llamados “pueblos de la montaña” de Tlalpan, considerados de de alta marginación y que se ubican como una de las zonas de mayor incidencia delictiva en esa alcaldía.

Estos son:

San Andrés Totoltepec

San Miguel Xicalco

Magdalena Petlacalco

San Miguel Ajusco

Santo Tomás Ajusco

Parres el Guarda

“Con estos módulos vamos a garantizar condiciones de paz y bienestar”, dijo Clara Brugada durante una visita a la comunidad de Tetenco, en San Miguel Topilejo a donde llevó el programa Casa por casa.

“Además de los módulos de seguridad, todas las dependencias de su gobierno entrarán a atender las necesidades de la población”.

Habitantes reclaman agua

Sin embargo, Clara Brugada reconoció que la transformación en los pueblos originarios, como Topilejo, debe comenzar por resolver lo más básico: agua, drenaje, iluminación y seguridad.

Foto: Especial

Ello ante gritos y reclamos de pobladores por desabasto de agua, un problema que, acusaron, se arrastra desde 2017.

Una de las vecinas señaló al secretario de Obras, Raúl Basulto, de “darles atole con el dedo” respecto a la fecha para la construcción de un tanque de agua, que dotará del líquido a la comunidad.

Denunció que llevan más de siete meses solicitando respuesta a Basulto.

“Pero nomás nos trae a vuelta y vuelta. Ya ni nos recibe. Queremos que nos cumplan; basta de darnos atole con el dedo”, afirmó.

Brugada respondió que su gobierno acudió precisamente a escuchar.

Foto: Especial

“Este es un día para escuchar a la gente. Topilejo es uno de los pueblos más importantes del sur de la ciudad, venimos a hacer justicia”, dijo.

Reconoció que no todas las viviendas cuentan con suministro regular de agua, dijo que la renovación de redes e infraestructura podría requerir una inversión superior a 80 millones de pesos, en coordinación con autoridades comunales.

El tema se atenderá en una mesa de trabajo exclusiva sobre agua, con la Secretaría de Gestión Integral del Agua y la alcaldía.

Además, adelantó que se instalará una Casa de Gobierno de la Ciudad en la llamada Utopía del Maíz, que se construye actualmente en ese pueblo, para facilitar la gestión comunitaria.

Foto: Especial

Por su parte, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, informó que en las próximas semanas se inaugurará la primera subestación de bomberos en San Miguel Topilejo, con una inversión aproximada de 25 millones de pesos.

Explicó que beneficiará a comunidades de la ruta México–Ajusco y pueblos de la montaña.

*DRR*