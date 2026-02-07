Persecución en CDMX acaba con 2 detenidos en la Cuauhtémoc

Luego de una persecución en calles de la Ciudad de México (CDMX), policías detuvieron a dos hombres en la alcaldía Cuauhtémoc, en posesión de un arma de fuego corta y aparente droga.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que los hechos ocurrieron cuando oficiales durante un patrullaje preventivo, se percataron que en la esquina de las calles Río Pánuco y Río de la Plata, de la colonia Cuauhtémoc dos jóvenes manipulaban bolsitas como las usadas para la distribución y venta de droga.

Al ver a los uniformados, los sujetos abordaron una motocicleta color negro sin placas de circulación para huir del lugar.

Detención tras persecución en CDMX

Detenidos en la Cuauhtémoc. Especial

Al huir los hombres, oficiales iniciaron una persecución sobre la calle Río de la Plata, y al llegar al cruce con la calle Río Lerma, los uniformados a bordo de su patrulla dieron alcance a los sujetos y les cerraron el paso, lo que provocó que se impactaran contra la unidad policial y salieran proyectados hacia el pavimento.

Por lo anterior, uniformados solicitaron los servicios de emergencia y. paramédicos que llegaron al apoyo, atendieron al hombre de 22 años de edad y lo diagnosticaron con luxación en hombro derecho y policontundido; mientras que, al otro tripulante de 21 años, lo valoraron como policontundido, y ninguno ameritó traslado a un hospital.

Los efectivos policiales llevaron a cabo una revisión preventiva y una inspección de la moto, en apego al protocolo de actuación policial, tras la cual le hallaron un arma de fuego corta con un cargador y 30 bolsitas que contenían un vegetal verde y seco con la apariencia de la marihuana.

Los hombres fueron detenidos y luego de ser enterados sobre sus derechos de ley, fueron presentados junto con el arma, la posible droga y la motocicleta, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

*mvg*