Esperan más de mil 100 millones de pesos en CDMX por Súper Bowl

El Súper Bowl dejará en la Ciudad de México una derrama económica de unos mil 138 millones de pesos, estimó la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Ciudad de México (Coparmex CDMX).

El evento beneficiará a más de 52 mil unidades económicas y al empleo de cerca de 278 mil personas en la capital, agregó en un comunicado.

Aun cuando el encuentro deportivo se realiza en los Estados Unidos, el espectáculo se traslada monetaria y culturalmente hacia la capital del país”, consideró.

Sectores beneficiados por el Súper Bowl

Derrama económica por Súper Bowl en CDMX. Cuartoscuro / Germán Romero

El impacto económico se concentrará principalmente en los sectores de alimentos y bebidas, comercio minorista, así como en servicios de entretenimiento.

“¿Derivado del aumento en el consumo en restaurantes, bares, tiendas de autoservicio y plataformas de streaming durante el fin de semana del evento”, agregó.

Los giros con mayor participación incluyen bares, cantinas, tiendas de abarrotes, restaurantes de comida rápida y comercios de artículos deportivos.

Fortaleza de mercado interno en la CDMX

El presidente de Coparmex CDMX, Adal Ortiz, destacó que este tipo de eventos reflejan la fortaleza del mercado interno de la capital.

El Súper Bowl se ha consolidado como un fenómeno social y cultural que trasciende lo deportivo. Cuando hablamos de derrama económica, hablamos también de las personas. Detrás de cada establecimiento beneficiado hay empleos que se sostienen y familias que dependen de esta actividad. Estos eventos fortalecen el tejido productivo y el consumo en la ciudad”, expresó.

El organismo empresarial llamó a la ciudadanía a consumir en negocios formales y establecidos.

*mvg*