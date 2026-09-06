Urgen más medidas para mejorar calidad del aire

La Ciudad de México (CDMX) debe comenzar a implementar más medidas para garantizar una mejor calidad del aire, consideraron activistas.

En el marco del Día Internacional del Aire Limpio, que se conmemora cada 7 de septiembre, integrantes de asociaciones civiles consideraron que la capital mexicana puede adaptar medidas que han tenido éxito en otras ciudades como Londres o París, las cuales lograron superar la crisis de mala calidad del aire que padecían.

Entre las medidas sugeridas están implementar zonas de ultra bajas emisiones que son territorios dentro de una urbe en donde sólo está permitida la circulación de vehículos cero emisiones y, en caso, de que una unidad a gasolina o diésel quiera entrar deberá pagar un impuesto.

Esta medida se implementó en Londres con mucho éxito, indicó Areli Carreón, integrante de Bicitekas y de Mamás y Papás por el Clima.

Otra medida que se usó en París es la implementación de calles escolares en donde alrededor de los miles de planteles en la ciudad se limitó la circulación vehicular, se reforestó y rehabilitó en favor de los miles de alumnos.

Carreón señaló que el 90 por ciento de las personas que habitan en ciudades respiran aire no saludable.

Indicó que los efectos de la contaminación del aire se reflejan en cada vez más enfermedades respiratorias y alergias.

“En Ciudad de México tenemos ya cerca de 50 años de políticas públicas tratando de limpiar el aire y año tras año sufrimos contingencias ambientales y nuestros niveles de calidad del aire no mejoran”, expresó.

Consideró que programas como la verificación vehicular y el Hoy No Circula deben replantearse y complementarse para obtener mejores resultados.

Y destacó que la población está demostrando que está lista para adoptar nuevas medidas porque la capital lidera la adquisición de vehículos eléctricos.

“Un mensaje poderoso para nuestros políticos y tomadores de decisiones es que la Ciudad de México es una de las ciudades que, en general, los vehículos nuevos que se están adquiriendo una cantidad importante son los vehículos eléctricos, sin ningún tipo de incentivo, ni política, la propia gente a la hora de comprar está eligiendo una tecnología más avanzada, menos contaminante, más moderna y buena parte de esos vehículos están comprándose en Ciudad de México y eso claramente el incentivo cuál es, pues que no participan en contingencias ambientales”, señaló.

Integrantes de asociaciones como México Previene, Bici Bus CDMX, Mamás y Papás por el Clima, entre otras, realizaron este domingo una acción en el Mercado del 100 de la colonia Roma Sur para visibilizar el problema de la calidad del aire.