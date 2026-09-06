Metro celebra 57 años con billete conmemorativo de la Lotería Nacional

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro celebrará su 57 aniversario con un billete conmemorativo de la Lotería Nacional, una edición especial de 2.4 millones de cachitos que se distribuirán en todo el país como reconocimiento a la historia del principal sistema de transporte público de la capital.

La presentación del billete se realizó durante la conmemoración del Día del Trabajador del Metro, encabezada por el director general del STC, Adrián Rubalcava Suárez, y el dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), Fernando Espino Arévalo.

La directora general de la Lotería Nacional, Olivia Salomón Vibaldo, destacó que cada emisión cuenta una historia y señaló que este billete refleja una que millones de personas sienten como propia: la del Metro de la Ciudad de México.

El sorteo de esta edición especial se llevará a cabo el 27 de septiembre y ofrecerá un premio mayor de 11 millones de pesos en una serie, además de una bolsa total repartible de 43 millones de pesos.

Durante el acto, Fernando Espino reconoció la labor de generaciones de trabajadores que han contribuido al funcionamiento del Metro durante más de cinco décadas y destacó el fortalecimiento del sistema mediante acciones como el mantenimiento y rehabilitación de trenes, la adquisición de nuevas unidades y la próxima modernización de la Línea 3.

Por su parte, Adrián Rubalcava afirmó que el billete conmemorativo se convertirá en una pieza de colección para el organismo y aseguró que el Metro avanza hacia una nueva etapa respaldada por la administración de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, con proyectos orientados a recuperar usuarios, modernizar la infraestructura e incorporar nuevas tecnologías y trenes.

La ceremonia reunió a autoridades del Gobierno capitalino, representantes sindicales y funcionarios del STC, quienes destacaron el papel del Metro como uno de los principales símbolos de movilidad, desarrollo y servicio público en la Ciudad de México.