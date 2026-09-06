Cristofer Lozano entrega más de 4 mil becas en la GAM con el Becatón

El líder territorial Cristofer Lozano encabezó una nueva edición del Becatón en la alcaldía Gustavo A. Madero, donde fueron entregados más de 4 mil nuevos apoyos educativos, con lo que el programa alcanzó un acumulado de 33 mil becas otorgadas durante sus 11 años de existencia.

Durante la ceremonia realizada en el EDEN Mestizaje, Lozano recordó que el proyecto nació como una alternativa para jóvenes que no lograron ingresar a una institución pública y que tampoco contaban con recursos para costear una escuela privada.

“Hemos visto a jóvenes que comenzaron con una beca y terminaron construyendo una historia completamente diferente para sus familias. Hemos visto jóvenes convertirse en abogados, arquitectos, contadores y economistas”, expresó.

De acuerdo con las cifras presentadas durante el evento, de las 33 mil becas otorgadas, más de 14 mil beneficiarios concluyeron una licenciatura, mientras que 19 mil terminaron la preparatoria. Además, el programa reportó que más de 25 mil personas han logrado titularse.

Cristofer Lozano sostuvo que mantener este tipo de iniciativas representa una apuesta por el futuro de los jóvenes que enfrentan dificultades económicas para continuar sus estudios.

“Ningún joven debería tener que elegir entre estudiar o comer, porque la educación no es un lujo ni un privilegio; es un derecho”, afirmó.

Al acto asistió como invitado el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, quien destacó que el Becatón surgió hace más de una década sin apoyo gubernamental, gracias a la colaboración de instituciones educativas que ofrecieron becas a estudiantes en busca de una oportunidad.

La ceremonia también reunió a egresados del programa, quienes compartieron con los nuevos beneficiarios cómo el apoyo recibido les permitió concluir sus estudios e incorporarse al mercado laboral, convirtiéndose en un ejemplo del impacto que el Becatón ha tenido en miles de jóvenes y sus familias.