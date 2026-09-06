Hallan con vida a estudiante del CIESAS reportada como desaparecida

Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante de doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, fue localizada con vida la tarde de este domingo en la alcaldía Tlalpan, informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México.

Había sido vista por última vez el 26 de agosto en Coyoacán y su desaparición fue reportada ante las autoridades el 1 de septiembre.

A partir del reporte, las autoridades desplegaron de manera coordinada acciones de investigación, búsqueda en campo y difusión para establecer su paradero.

Se realizaron consultas en hospitales, albergues, refugios y otras instituciones, y se analizaron cámaras del C5 y videograbaciones particulares relacionadas con los lugares investigados.

Se realizó un cateo en el inmueble donde se hospedaba, en la alcaldía Coyoacán, donde fueron recabados indicios para su análisis. Paralelamente, continuaron las jornadas de búsqueda y difusión con la participación de su familia y colectivos.

Este domingo, allegados de Jenny recibieron de manera anónima información sobre un posible avistamiento en la zona de Huipulco, en Tlalpan.

El dato fue verificado y las autoridades hicieron un despliegue inmediato que permitió localizarla con vida.

Jenny se encontraba desplazándose por su cuenta, desorientada y con necesidad de atención médica.

La persona que reportó su desaparición y otros allegados estuvieron presentes al momento de su localización.

Jenny recibió atención de personal especializado en psicología y del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y posteriormente fue trasladada para su valoración y atención médica.

Su vida no está en riesgo y, hasta el momento, no existen elementos que indiquen que haya sido víctima de algún delito.

La Fiscalía CDMX continuará con las diligencias necesarias para esclarecer las circunstancias de su ausencia.

Confirmamos la localización con vida de Jenny Kalindy Bolívar Guayacundo, estudiante del doctorado en el CIESAS, quien fue encontrada en inmediaciones de Huipulco, Tlalpan.

Jenny fue trasladada por personal especializado a un hospital para su valoración y atención médica. Su vida se encuentra fuera de riesgo. Agradecemos la colaboración de su red de apoyo, de la comunidad académica y de todas las personas que participaron en su búsqueda”, publicó la tarde de este domingo en su cuenta de X la fiscal Bertha Alcalde.

Segob confirma localización de Jenny Kalindy

La Secretaría de Gobernación informó que fue localizada con vida Jenny Kalindy Bolívar, estudiante de origen ecuatoriano que fue reportada como desaparecida desde el 26 de agosto de este año.

A través de un reporte oficial emitido este domingo, la dependencia federal explicó que fue posible dar con la joven mujer en la Ciudad de México, a partir de la coordinación inmediata entre las autoridades.

Sin proporcionar mayores datos respecto de cómo fue posible ubicar a Jenny Kalindy, la Secretaría de Gobernación expuso que luego de ser reportada como desaparecida se activaron los mecanismos de coordinación para recabar información sustantiva con sus familiares y personas más cercanas a la estudiante que ayudaran a su ubicación.

Desde el puesto de mando, que opera las 24 horas, los siete días de la semana, servidoras y servidores públicos de la Segob, la Fiscalía General de la República (FGR), la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dieron seguimiento a las labores de localización” enlistó el parte informativo.

Se señaló que en las acciones de búsqueda autoridades de la Ciudad de México también intervinieron.

En este caso, el intercambio oportuno de información y la coordinación entre las instituciones permitieron orientar las acciones hacia distintos puntos de la Ciudad de México y dar seguimiento a información relevante para la búsqueda, hasta lograr la localización con vida de Jenny Kalindy” apuntó la información.

La estudiante localizada con vida este domingo cursa actualmente el doctorado en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS). Permaneció 10 días como desaparecida y la última vez que se le vio fue en calles de la colonia Santo Domingo.