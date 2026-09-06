Caída de árbol de 15 metros aplasta transporte escolar en Azcapotzalco

Un árbol de unos 15 metros de longitud aplastó a una camioneta de transporte escolar que estaba estacionada.

El incidente ocurrió en calles de la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, aunque no se reportaron lesionados.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron a seccionar el árbol.

Este domingo, los vulcanos también habían atendido la caída de árboles y ramas en alcaldías como Azcapotzalco y Xochimilco, entre otras.

La caída de árboles y el reblandecimiento de tierra se han incrementado en las últimas horas debido a la constante presencia de lluvias intermitentes y fuertes rachas de viento que han afectado a la Ciudad de México.

De acuerdo con la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la acumulación de humedad en las raíces, sumada a la antigüedad de algunos ejemplares en la vía pública, eleva considerablemente el riesgo de desgajamientos urbanos durante la temporada.

Ante este panorama, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y los servicios de emergencia capitalinos han reforzado los patrullajes de prevención y reiteraron el llamado a la ciudadanía a no estacionar vehículos debajo de ejemplares frondosos o en mal estado.

Asimismo, instaron a la población a reportar cualquier árbol inclinado o en riesgo de caer mediante el número de emergencias 911 o la cuenta oficial del C5 para evitar tragedias en las distintas demarcaciones.