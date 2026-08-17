UNAM reitera disculpa a aspirantes afectados por repetición del examen de ingreso

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) reiteró su disculpa a los aspirantes que, pese a haber realizado correctamente el proceso de admisión, tuvieron que repetir el examen de ingreso debido a las irregularidades detectadas en la aplicación en línea.

El secretario general Javier de la Fuente, reconoció que la decisión de repetir la evaluación generó estrés e incertidumbre entre jóvenes que no tuvieron responsabilidad en lo ocurrido.

Lo primero que diría es que, por supuesto, hay que pedir una disculpa”, afirmó al ser cuestionado sobre el mensaje de la Universidad para los aspirantes inconformes por tener que presentar nuevamente la prueba.

El funcionario señaló que muchos de los jóvenes afectados habían dedicado meses a prepararse para el examen y que, pese a haber cumplido de manera normal con el proceso, tuvieron que enfrentar una nueva evaluación por una situación ajena a ellos.

Hay que pedir una disculpa. O sea, al final del día sucedió algo inesperado, algo que rebasó cualquier expectativa, que no tuvieron que ver muchísimos jóvenes”, sostuvo.

La situación generó “estrés” e “incertidumbre”

De la Fuente reconoció que la situación generó “estrés” e “incertidumbre” entre los aspirantes, pero sostuvo que la Universidad decidió actuar para garantizar condiciones de equidad en el proceso de admisión.

Muchas veces se nos hace más fácil dar la vuelta y tratar de no hacernos responsables de algo que sucede”, afirmó.

El secretario general defendió las medidas adoptadas por la institución y consideró que la decisión de repetir el examen representa un precedente sobre la forma en que la Universidad debe responder cuando un proceso no funciona como estaba previsto.

Explicó que el propósito original del examen en línea era facilitar el acceso a los aspirantes, al permitirles realizar la prueba desde cualquier lugar sin necesidad de desplazarse.

En su principio, era un principio muy noble. Tú podías estar en AYutla de los Libres, podrías estar en Tixla, podrías estar en muchos lugares y podrías hacer tu examen sin desplazarte”, dijo.

Sin embargo, reconoció que la estrategia no funcionó como se esperaba debido a las condiciones en las que se instrumentó.

Desgraciadamente, no se dio así, por condiciones que todo el mundo ya sabemos, y se tuvo que reponer”, señaló.

De la Fuente sostuvo que la Universidad también debía enviar un mensaje a quienes sí estudiaron, se prepararon y realizaron el examen sin utilizar ayudas externas, pero que resultaron afectados por la crisis.

Si algo no funciona y está mal, y tú utilizaste formas o métodos prohibidos que te ponían en ventaja de los demás, no lo vamos a aceptar y tenemos que actuar en consecuencia”, afirmó.

El secretario general consideró que el caso demuestra que una institución puede corregir sus decisiones cuando un mecanismo no funciona y sostuvo que la UNAM actuó con rapidez y transparencia ante la situación.

Puedes corregir, siempre hay tiempo para cambiar, lo que no puedes es ocultarlo o no puedes minimizarlo o no puedes quedarte pasmado o paralizado”, afirmó.

Las declaraciones se dieron durante el inicio del examen de control presencial que la UNAM aplica en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México del 17 al 19 de agosto, después de las aplicaciones realizadas en León, Oaxaca y Tijuana.