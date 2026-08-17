Siete de cada 10 convocados acudieron al primer turno del examen de la UNAM en CDMX

De los alrededor de 5 mil 900 aspirantes convocados al primer turno del examen de control presencial de la UNAM en Ciudad de México, unos 4 mil 200 acudieron a presentar la prueba, informó el secretario general de la Universidad, Javier de la Fuente.

La cifra representa una asistencia de 71.2 por ciento, por lo que cerca de tres de cada 10 convocados no se presentaron al examen.

La aplicación comenzó este lunes en el Palacio de los Deportes, donde la Universidad habilitó tres espacios para recibir a los aspirantes. El examen se realizará durante los días 17, 18 y 19 de agosto, en tres turnos diarios.

De la Fuente señaló que la UNAM espera que el porcentaje de asistencia se mantenga en rangos similares durante los siguientes turnos.

El funcionario rechazó atribuir las ausencias a aspirantes que hubieran cometido irregularidades en el examen de ingreso en línea y sostuvo que las razones son “multifactoriales”.

Para esta jornada, la Universidad desplegó a más de 300 trabajadores, además de personal de supervisión, servicios médicos, apoyo técnico, notarios y auditores. Alejandro Aguilar

Explicó que es frecuente que los jóvenes participen simultáneamente en procesos de admisión de distintas universidades y que, conforme reciben resultados, algunos opten por otra institución.

Yo no podría decir que son los que hicieron algo indebido o los que tuvieron algo mal. Yo no me atrevería, no tengo los datos”, afirmó.

La aplicación del examen de control presencial en Ciudad de México forma parte del proceso extraordinario que la UNAM implementó después de las irregularidades detectadas en el examen de ingreso en línea.

Para esta jornada, la Universidad desplegó a más de 300 trabajadores, además de personal de supervisión, servicios médicos, apoyo técnico, notarios y auditores.

De acuerdo con el secretario general, en el primer turno participaron alrededor de 150 integrantes de la Dirección General de Administración Escolar para atender dudas de los aspirantes, además de personal de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación para resolver eventuales problemas técnicos.

Los resultados del examen serán utilizados para determinar la asignación de lugares para el ciclo escolar que comenzará el próximo 31 de agosto.