Muertes en Santa Martha Acatitla 

Entre los muros del Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, las muertes catalogadas por las autoridades como "suicidios" esconden una realidad señalada por las propias familias: un esquema de extorsión, amenazas y agresiones físicas que cobra la vida de las internas.

En una entrega de dos partes que se publicará este martes y miércoles, Investigaciones Excélsior dará a conocer testimonios, expedientes de ejecución y pruebas documentales que cuestionan la versión oficial de los decesos registrados al interior del penal.

O te cuelgas tú o te cuelgo yo": Las pruebas del cobro de piso

El trabajo de investigación expone depósitos bancarios y transferencias electrónicas por montos de hasta 1,500 pesos solicitados periódicamente a los familiares a cambio de no agredir a las reclusas.

"Me piden cada vez me piden más, eran depósitos de 500, 1,000, 1,500 pesos", relata la madre de una de las víctimas.

A las pruebas financieras se suman grabaciones de audio obtenidas desde las celdas, donde se escucha la coacción a la que son sometidas las mujeres recluidas: "¿O qué, te cuelgas tú o te cuelgo yo?".

El clamor de las familias

Para los familiares que sostienen las fotografías de sus hijas y hermanas fallecidas, la hipótesis del suicidio dictaminada por las autoridades penitenciarias no corresponde a los hechos previos al hallazgo de los cuerpos.

"Usted me puede decir a mí que se quitó la vida, porque no es verdad... Ella vivía ahí con miedo", denuncia una de las madres entrevistadas.

El reportaje especial "Muertes en Santa Martha" profundizará en las irregularidades de las carpetas de investigación, los patrones de agresión no investigados y la exigencia de justicia frente a la violencia que ejercen redes de extorsión dentro del recinto penitenciario.