Quitan enorme lona que estaba por desprenderse de un anuncio publicitario

Una lona publicitaria de gran formato fue retirada por el Heroico Cuerpo de Bomberos cuando estaba en riesgo de caer.

El incidente ocurrió en la colonia San Jerónimo Lídice, de la alcaldía La Magdalena Contreras, en la Ciudad de México.

La lona era parte de un anuncio publicitario espectacular autosoportado.

Un bombero subió a la estructura para desprender la lona.

Atendemos el reporte de un anuncio publicitario en riesgo de caer”, indicó el director de los bomberos, Juan Manuel Pérez Cova, en su cuenta de X.

Lona a punto de caer de un anuncio publicitario Foto: Especial

jcp