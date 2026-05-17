Iztapalapa aumenta asentamientos irregulares

Los asentamientos irregulares en Iztapalapa no sólo son históricos y continúan, sino que han aumentado en la administración de Aleida Alavez Ruiz.

Se han contabilizado alrededor de 180 asentamientos humanos irregulares, localizados principalmente en el Cerro de la Estrella y la Sierra de Santa Catarina de la misma demarcación.

Más de la mitad se sitúa en zonas de conservación, lo que desarrolla una fuerte deforestación y contaminación de toda la zona verde.

Habitantes de Iztapalapa han señalado su preocupación por este asunto que genera riesgos, carencia de servicios básicos y operativos de desalojo para proteger áreas naturales.

Pero lo más angustiante se centra en la falta de servicios básicos para vivir como: el agua, drenaje y luz, por lo que se profundiza la creación de zonas en alto riesgo y posibles desastres naturales.

Acusan que lo que hace falta es mano dura realizando más operativos de desalojo en el Cerro de la Estrella para recuperar la mayor parte de áreas naturales, así como desalojar viviendas que funcionaban como bodegas o casas habitación.

Aleida Alavez perdió el control en este tema y ha intervenido poco; de hecho la Universidad Autónoma Metropolitana tomó la iniciativa analizando la viabilidad de regularizar predios con más de 15 años de antigüedad.