Llega el tercer remate de libros y ska en La Hija de los Apaches de la CDMX

El Tercer Remate de Libros y Ska se realizará el próximo 30 de mayo de 2026 en la emblemática pulquería La Hija de los Apaches de la Ciudad de México (CDMX).

El evento, que celebra la fusión de la lectura, la música y el tradicional pulque, promete ser una jornada inolvidable, donde el grupo de ska La Parranda Magna deleitará a los asistentes con sus grandes éxitos “Envenena mis labios”, “Lo que tú me haces sentir” y “Mujer maldad”, entre muchos otros.

Precios accesibles en libros de editoriales independientes

A partir de las 12:00 horas iniciará el Tercer Remate de Libros, evento que se lleva a cabo desde el año 2025 en La Hija de los Apaches, recinto que apoya a la cultura y donde se podrán encontrar libros a precios muy accesible que van desde los 30 pesos.

Editoriales independientes como Diatriba, Ficción Emergente, Amatlioque y Críptica, entre otras, estarán presentes con su catálogo, ofreciendo una curada selección de títulos.

Es una excelente oportunidad para apoyar a la escena literaria independiente y, de paso, llevarse un tesoro para la biblioteca personal.

La famosa pulquería La Hija de los Apaches está ubicada en la calle Claudio Bernard número 149 en la colonia Doctores de la alcaldía Cuauhtémoc.

En la Hija de los Apaches también se puede consumir pulque, cerveza y algunos tragos como tequila y ron.

El evento será de entrada libre con cupo limitado a partir de las 12:00 horas.

Cartel del evento Foto: Especial

JCS