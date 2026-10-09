Vandalizan alcaldía Cuauhtémoc durante protesta de personas trans

Integrantes de la comunidad trans vandalizaron las instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc durante una protesta en la que exigieron la verificación de un hotel, donde presuntamente ocurren agresiones contra personas de esta comunidad.

Los inconformes realizaron destrozos en el inmueble como parte de sus demandas, para que las autoridades intervengan ante los señalamientos sobre las presuntas agresiones registradas en el establecimiento.

Tras los actos vandálicos, una comitiva de funcionarios de la demarcación atendió a los manifestantes. Durante el encuentro, ambas partes acordaron establecer mesas de trabajo para dar seguimiento a sus exigencias y abordar la problemática denunciada.

Foto: Iván Mejía | Excélsior

De acuerdo con señalamientos sobre los hechos, algunas de las personas que participaron en los destrozos presuntamente también habrían estado involucradas en la agresión contra la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, ocurrida en febrero de 2026 en la zona de San Cosme.

En aquella ocasión, la alcaldesa encabezó acciones para retirar a comerciantes ambulantes que, según las autoridades de la demarcación, operaban de manera irregular, cuando se registró el incidente.