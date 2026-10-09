CDMX exalta las letras con la XXVI Feria Internacional del Libro del Zócalo

Con más de 260 actividades culturales, 353 editoriales y la distribución gratuita de 12 mil libros, este viernes se inauguró la vigésimo sexta edición de la Feria Internacional del Libro (FIL) del Zócalo de la Ciudad de México, consolidada como una cita obligada para más de un millón de lectores.

Durante el acto inaugural, la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina destacó que el evento se realiza en el marco de la conmemoración de los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia, país invitado y que estuvo representado por la embajadora Delphine Borione.

Brugada destacó que la capital del país es el reservorio de lectores más grande de la nación, donde el analfabetismo está prácticamente erradicado y una de cada tres personas lee, superando en 56 por ciento la media nacional.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

En nuestras calles, bajo este cielo y entre el bullicio de esta ciudad, se escribieron algunas de las páginas más extraordinarias de la literatura universal", expresó.

Por su parte, Paloma Saiz, coordinadora de la Brigada Para Leer en Libertad y directora de la feria, detalló que el programa incluye la participación de más de 450 escritores mexicanos y más de 70 extranjeros, además de mesas de debate, música, exposiciones fotográficas y actividades lúdicas, como ucronías históricas y políticas.

En su intervención, Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica, enfatizó el papel de la lectura como herramienta de pensamiento crítico frente a la barbarie y el autoritarismo.

Foto: Camila Ayala | Cuartoscuro

Asimismo, la embajadora Delphine Borione resaltó los valores humanistas compartidos entre ambas naciones, además de los lazos de cooperación estratégica impulsados por los gobiernos de México y Francia.

La FIL del Zócalo mantendrá sus puertas abiertas al público con entrada libre hasta el próximo 18 de octubre, ofreciendo foros nombrados en honor a figuras históricas perseguidas por el autoritarismo.