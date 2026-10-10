Partido Verde busca acelerar devolución de inmuebles a víctimas de despojo

Con el objetivo de proteger el patrimonio y la seguridad de las familias capitalinas, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) presentó una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para agilizar la recuperación de propiedades víctimas del delito de despojo, la cual cuenta con el respaldo de Jesús Sesma Suárez, dirigente de esta fuerza política en la capital.

Sesma Suárez advirtió que iniciar una carpeta de investigación no garantiza que las personas recuperen su vivienda con rapidez. Actualmente, las víctimas enfrentan burocracia y procedimientos prolongados que les impiden habitar sus inmuebles durante meses o incluso años.

Perder una casa no es solo perder un inmueble, es perder tranquilidad, seguridad y una oportunidad para construir una vida" , enfatizó el legislador.

La gravedad del problema queda evidenciada en las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tan solo de enero a marzo del presente año se registraron 6,707 denuncias por despojo en el país, lo que representa un promedio superior a los 2,235 casos mensuales y cerca de 75 diarios, ubicando a la Ciudad de México entre las entidades con mayor incidencia.

Qué propone la iniciativa?

Para combatir este rezago, la iniciativa plantea reformas clave:

Permite que la persona afectada ocupe provisionalmente el inmueble durante el desarrollo del juicio, siempre que acredite formalmente sus derechos de propiedad.

Establece un plazo máximo de 30 días hábiles para que el Ministerio Público o el juez resuelvan la autorización de ocupación del inmueble resguardado.