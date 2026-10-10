CDMX concentra casi 17% de atenciones de salud mental de menores de edad de México

La Ciudad de México se posicionó como la entidad con el mayor número de atenciones de salud mental para menores de edad en el país, al concentrar 16.9% de los casos nacionales.

De acuerdo con el informe Salud Mental de Niñas, Niños y Adolescentes en México; Evidencia y áreas prioritarias para fortalecer sus entornos protectores, publicado este año por la organización Save the Children, esta cifra coloca a la capital por encima del Estado de México, que registra 11%; Guanajuato, con 9.9%; Tabasco, con 7.3%, y Guerrero, con 5.1%.

En tanto, las cifras oficiales del Inegi revelan que durante 2025 se registraron 427 suicidios en la metrópoli, 329 hombres y 98 mujeres, siendo el ahorcamiento, estrangulamiento o sofocación la principal causa.

Respecto a la morbilidad por depresión, la metrópoli reportó una tasa de 251.6 casos por cada 100 mil habitantes en 2024.

Al respecto, en julio pasado la jefa de Gobierno, Clara Brugada, presentó un balance de la estrategia Vida plena, Corazón contento y señaló que cerca de 500 mil jóvenes experimentan malestar emocional, añadiendo que más de 50% de las consultas psicológicas en este grupo responden a cuadros de ansiedad o depresión.

Asimismo, el informe refiere en el marco del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra hoy, que datos de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) indican que 10.9% de la población capitalina accede a atención profesional, proporción 2.5 veces superior a la del sur del país, donde sólo uno de cada 23 habitantes recibe ayuda médica especializada.

LOS SERVICIOS

En materia de infraestructura operativa, el reporte de Save the Children destaca que la Ciudad de México supera la media nacional al albergar 34% de los psiquiatras del sector público, con una tasa de 5.5 especialistas por cada 100 mil habitantes, frente a entidades como Chiapas y Guerrero, que apenas alcanzan 0.3%.

La capital también lidera en disponibilidad de psicólogos públicos con 14.4 profesionales por cada 100 mil habitantes, mientras que estados como Puebla, Quintana Roo o San Luis Potosí registran menos de 4.0.

En atención pediátrica especializada, la metrópoli encabeza el país con 115 paidopsiquiatras, frente a entidades como Nayarit, Tlaxcala y Zacatecas que carecían de estos especialistas en los registros de referencia, y cuenta con el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, único centro especializado de su tipo a nivel nacional.

Para reforzar la cobertura, el Gobierno local decretó la transformación del Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) en el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), ampliando sus atribuciones para integrar la prevención y el bienestar emocional.

A través del programa Vida plena, Corazón contento, las autoridades llegaron al cierre del ciclo escolar a mil 111 escuelas de las 16 alcaldías, beneficiando a más de un millón de estudiantes y cuidadores.

EL SALDO