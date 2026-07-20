Triplican tiempos de traslado por colapso en la calzada Zaragoza

Una fuerte tormenta acompañada de actividad eléctrica azotó gran parte de la Ciudad de México, dejando como saldo severas afectaciones por inundaciones, principalmente en el sector oriente de la capital, dentro de la alcaldía Iztapalapa.

El punto más crítico se registró sobre la calzada Ignacio Zaragoza, en el tramo comprendido entre las estaciones Peñón Viejo y Santa Martha Acatitla con dirección a la autopista México-Puebla.

Reproducir Usuarios del Metro tuvieron que subirse a plataformas de tractocamiones, ante la saturación del servicio de apoyo de la RTP.

La vialidad quedó completamente convertida en una laguna, lo que provocó que múltiples vehículos quedaran varados y la circulación se detuviera de forma total.

La acumulación de agua impactó la infraestructura del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, obligando a suspender el servicio en las estaciones terminales rumbo a Los Reyes La Paz.

Aunque se habilitó un operativo de emergencia con unidades de la Red de Transporte Público (RTP), la alta demanda superó rápidamente la capacidad de los autobuses.

La Línea A del Metro suspendió servicio y el tráfico se colapsó hasta por 4 horas. Ricardo Vitela

Ante la desesperación por avanzar, decenas de personas optaron por subirse a las plataformas de tráileres y vehículos pesados para lograr atravesar la zona anegada y arribar al paradero de Santa Martha.

El impacto vial se tradujo en un incremento drástico en los tiempos de recorrido.

El trayecto habitual de 30 a 45 minutos por ese tramo de la Zaragoza se triplicó, registrando demoras de entre 3 y 4 horas para superar el encharcamiento.

El colapso vial se extendió de manera inmediata al Estado de México. Miles de automovilistas intentaron librar el bloqueo desviándose hacia vialidades principales del municipio de Ciudad Nezahualcóyotl, saturando por completo vías secundarias como: avenida Texcoco, avenida Pantitlán y avenida Chimalhuacán.