Activan doble alerta por lluvias fuertes en la CDMX

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes en la Ciudad de México (CDMX).

La alcaldía con dicha alerta es:

-Iztapalapa

La dependencia pidió a la población atender las recomendaciones y mantenerse informado a través de canales oficiales.

Asimismo, también activó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes en las demarcaciones: Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Riesgos por lluvias en la CDMX

-Inundaciones urbanas que afectan vialidades, viviendas y negocios.

-Deslizamientos en zonas con pendientes o cerros, poniendo en peligro a colonias aledañas.

-Corrientes de agua que arrastran automóviles, personas o infraestructura.

-Caída de árboles, lonas, anuncios espectaculares y otros objetos que pueden causar daños o lesiones.

-Incremento en los niveles de ríos y arroyos que pueden provocar su desbordamiento.

-Visibilidad reducida para automovilistas.