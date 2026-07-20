Activan doble alerta por lluvias fuertes en la CDMX
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes en la Ciudad de México (CDMX).
La alcaldía con dicha alerta es:
-Iztapalapa
La dependencia pidió a la población atender las recomendaciones y mantenerse informado a través de canales oficiales.
Asimismo, también activó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes en las demarcaciones: Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.
Riesgos por lluvias en la CDMX
-Inundaciones urbanas que afectan vialidades, viviendas y negocios.
-Deslizamientos en zonas con pendientes o cerros, poniendo en peligro a colonias aledañas.
-Corrientes de agua que arrastran automóviles, personas o infraestructura.
-Caída de árboles, lonas, anuncios espectaculares y otros objetos que pueden causar daños o lesiones.
-Incremento en los niveles de ríos y arroyos que pueden provocar su desbordamiento.
-Visibilidad reducida para automovilistas.