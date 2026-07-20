Lluvia deja anegaciones en CDMX; afecta Línea A del Metro

La fuerte lluvia con granizo y rachas de viento que se registró esta tarde dejó afectaciones en la Ciudad de México.

Para las 17:00 horas, las alcaldías con más lluvia acumulada eran Iztapalapa y los límites de Coyoacán y Tlalpan.

Ya se habían registrado inundaciones en Calzada Ignacio Zaragoza a la altura de la estación Acatitla de la Línea A del Metro.

Debido a que el agua ingresó al cajón de vías de la Línea A del Metro fue suspendido el servicio en las estaciones Peñón Viejo, Acatitla, Santa Marta, Los Reyes y La Paz.

Sólo se brindaba servicio de Pantitlán a Guelatao, informó el Sistema de Transporte Colectivo.

El organismo indicó que se brindaría servicio de apoyo con autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros.

Reproducir Inmediaciones de la estación Acatitla, tras la lluvia de este lunes 20 de junio. Video Ricardo Vitela

También la zona de Huipulco y Bosques de Tetlameya, en los límites de Coyoacán y Tlalpan, estaba afectada por los encharcamientos.

Para las 17:00 horas, en la zona de Lomas de Zaragoza, en Iztapalapa, ya se habían acumulado 39 milímetros (mm) de lluvia o 39 litros por metro cuadrado.

Reproducir La avenida Zaragoza tras la lluvia de este lunes 20 de junio. Video: Ricardo Vitela

Mientras que en Bosques de Tetlameya eran 29.25 mm, de acuerdo con el monitoreo de la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

También en el municipio mexiquense de La Paz llovió fuerte.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil mantenía la Alerta Naranja por lluvias en Iztapalapa y Alerta Amarilla en Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Activan doble alerta por lluvias fuertes

Por JC Segundo

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la Alerta Naranja por intensificación de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes en la Ciudad de México (CDMX).

La alcaldía con dicha alerta es:

-Iztapalapa

La dependencia pidió a la población atender las recomendaciones y mantenerse informado a través de canales oficiales.

simismo, también activó la Alerta Amarilla por persistencia de lluvias fuertes, viento con rachas fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche de este lunes en las demarcaciones: Coyoacán, Gustavo A. Madero, Iztacalco, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco.

Riesgos por lluvias en la CDMX

- Inundaciones urbanas que afectan vialidades, viviendas y negocios.

- Deslizamientos en zonas con pendientes o cerros, poniendo en peligro a colonias aledañas.

- Corrientes de agua que arrastran automóviles, personas o infraestructura.

- Caída de árboles, lonas, anuncios espectaculares y otros objetos que pueden causar daños o lesiones.

- Incremento en los niveles de ríos y arroyos que pueden provocar su desbordamiento.

- Visibilidad reducida para automovilistas.