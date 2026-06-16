"Ajolotes vemos, presupuesto no sabemos", denuncia Movimiento Ciudadano

La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, presentará un punto de acuerdo para que el Gobierno de la Ciudad de México transparente el ejercicio de los más de 23 mil millones de pesos destinados a obras relacionadas con el Mundial, entre ellas, la pinta de ajolotes.

Consideró que la información actualmente disponible en la plataforma oficial habilitada para ese propósito resulta insuficiente para garantizar los principios de máxima publicidad, rendición de cuentas y acceso a la información pública consagrados en el artículo 6 de la Constitución.

Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano

Acorde con la senadora, MC apuntó que resulta indispensable que la ciudadanía conozca de manera detallada el destino de cada peso ejercido pues se trata del equivalente al 7 por ciento del presupuesto de la ciudad en 2026 o lo que es lo mismo 7 de cada 100 pesos del presupuesto de la capital en este año.

“Los recursos públicos pertenecen a las y los habitantes de la ciudad, y su administración y ejecución debe estar sujeta al más amplio escrutinio público, sin excepciones ni opacidad", destacó Barrales Magdalena.

Movimiento Ciudadano denuncia que en la Ciudad de México se siguen viendo decisiones orientadas a la propaganda y no a resolver problemas. Foto: Cuartoscuro

La legisladora abundo que "hasta ahora la plataforma gubernamental únicamente presenta información general e imágenes fotográficas de algunos proyectos, sin incorporar documentación que permita conocer con precisión los proyectos específicos.”

“Cómo se han ejercido los recursos públicos, quiénes han sido los contratistas beneficiados, bajo qué procedimientos se asignaron las obras y cuál es el avance en la ejecución de las obras. Todos ellos elementos fundamentales establecidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública", expresó.

La jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que el uso del color morado no responde a una decisión superficial Foto: Especial

Esta situación ha sido señalada también por especialistas en transparencia, quienes han advertido que la información disponible es incompleta, fragmentada y carece de los estándares mínimos de publicidad exigidos por la legislación vigente.

Por último, la senadora señaló que esta información es indispensable ante situaciones como las lluvias que ha resentido la Ciudad de México en los últimos días, pues se afirma que se destinaron casi 7 mil millones de pesos a la Secretaría de Gestión Integral del Agua.

La jefa de Gobierno Clara Brugada aseguró que el uso del color morado no responde a una decisión superficial Foto: Especial

Sin embargo, abundó, las inundaciones que todos hemos atestiguado nos indican claramente que el trabajo no está hecho. Queda claro, puntualizó, que las ocurrencias e incompetencias de las autoridades las terminan pagando los capitalinos.