Brigadistas de protección civil de CDMX podrán alojarse gratis en AirBnB

Brigadistas y grupos voluntarios registrados en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México podrán alojarse de manera temporal y gratuita en inmuebles dedicados a este fin que operan a través AirBnB, para atender emergencias en el país.

Ello, tras el convenio firmado entre la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y Airbnb.org, una organización sin fines de lucro fundada por AirBnB para facilitar alojamiento en situaciones de crisis.

Con la alianza, Airbnb.org facilitará el acceso a alojamiento sin costo y temporal, tanto para el personal de Protección Civil de la Ciudad de México que sea desplegado, como para comunidades afectadas cuando ocurra un desastre en el territorio nacional.

Foto: Especial

Experiencia en Veracruz

La primera experiencia de colaboración se dio durante las lluvias de octubre del año pasado que azotaron a Veracruz, cuando Airbnb.org facilitó el acceso a alojamiento de emergencia gratuito a los brigadistas de Protección Civil de la Ciudad de México que asistieron a las comunidades afectadas por inundaciones y deslizamientos de tierra.

“La experiencia vivida en Veracruz en 2025 demostró el valor de esta colaboración, que hoy formalizamos con el objetivo de fortalecer nuestra capacidad de respuesta”, expresó la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa.

Foto: Especial

Detalló que, a través de la plataforma de hospedaje, Airbnb.org conectará a personas con alojamiento de emergencia en momentos de crisis.

Todas las estancias se ofrecen sin costo para los huéspedes y son financiadas por Airbnb.org., precisó.

Convenio ayudará a resiliencia

Para Christoph Gorder, Director Ejecutivo de Airbnb.org, este acuerdo permite colaborar directamente con Protección Civil, facilitándoles el apoyo a las comunidades locales cuando más lo necesitan.

Desde su fundación en 2020, Airbnb.org ha facilitado el acceso a 1.6 millones de noches de alojamiento temporal gratuito a más de 250 mil personas en casi 140 países alrededor del mundo.

La SGIRPC enfatizó en un comunicado que, con el trabajo conjunto con Airbnb.org, “se mejorará la resiliencia de las comunidades en todo el país”, asegurando que el personal de primera línea pueda acceder con mayor facilidad a opciones de alojamiento temporal confiable tras un desastre.

*DRR*