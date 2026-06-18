¡Tragedia! Auto se incendia y calcina en Segundo Piso de Periférico CDMX

Alrededor de las 7 de la mañana un vehículo que circulaba en el Segundo Piso del Periférico a la altura del hospital de Cardiología en la Ciudad de México, se estrelló contra la aguja de incorporación con rumbo a la Caseta México-Cuernavaca, de inmediato comenzó a incendiarse lo que provocó el asombro entre otros conductores, varios de los cuales grabaron la escena de emergencia e incluso la compartieron en redes sociales. Se supo que el conductor falleció calcinado. Servicios Periciales llegaron a recoger el cuerpo.

Auto queda calcinado Especial

Los hechos fueron la mañana de este jueves en calles de la colonia Sección XVI, en la alcaldía Tlalpan, informaron autoridades capitalinas. El fuego consumió gran parte de la unidad por causas que hasta el momento no han sido determinadas. Vecinos de la zona alertaron a los servicios de emergencia al percatarse de las llamas y una intensa columna de humo.

Auto queda calcinado Especial

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron al sitio para controlar la emergencia y evitar que el fuego se propagara a otros vehículos o inmuebles cercanos.

El jefe Vulcano, Juan Manuel Pérez Cova, tras media hora de labores se logró extinguir el incendio y posteriormente realizaron labores de remoción para retirar los restos de la unidad y liberar la vialidad.

“Acudimos al lugar, extinguimos la flama y realizamos labores de remoción para liberar la vía pública”, señaló Pérez Cova en un mensaje en su cuenta de X. Tras concluir los trabajos de emergencia, la circulación en la zona fue restablecida.