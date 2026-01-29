Trabajadores del Metro CDMX anuncian marcha y paro el miércoles 4 de febrero

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo Metro, de la Ciudad de México (CDMX), anunció una marcha el próximo miércoles 4 de febrero del 2026, a partir de las 15:30 horas.

Fuentes del Sindicato, consultadas por Excélsior, señalaron que son alrededor de 2 mil trabajadores los que se manifestarán en dicha fecha, por lo que se contempla un paro escalonado en algunas áreas operativas del Metro CDMX, de no haber solución a sus demandas.

La marcha partirá de la estación del Metro Balderas hacia el Zócalo de la CDMX, y, de acuerdo con el comunicado del Sindicato, se realizará con la finalidad de exigir la atención urgente a los asuntos que no se han resuelto.

El Sindicato señala que no han recibido respuesta por parte de autoridades capitalinas, en relación con la falta de presupuesto necesario para la adquisición de materiales y refacciones que se requieren para el mantenimiento de trenes, vías, instalaciones fijas, así como otros temas de índole laboral que afectan directamente el buen funcionamiento del Metro y la seguridad de quienes lo utilizan.

La fuerza de nuestra unión es fundamental para lograr que nuestras voces sean escuchadas y que se atiendan las justas demandas expuestas”, señala el texto.

Demandas de trabajadores del Metro CDMX

El Sindicato enlistó los asuntos que son primordiales atender y que no han tenido respuesta, tales como:

Revisión urgente de tableros de Control Óptico en todas las terminales de Línea del Sistema, así como la adquisición del mobiliario necesario para el trabajo.

Retiro urgente de trenes que fueron dados de baja y que ocupan espacios en la Línea no propios para ese efecto.

Entrega del proyecto Metro-Energía ubicado en las instalaciones de Delicias 67, para ser operado por compañeros técnicos especializados en esa materia.

Mantenimiento y rehabilitación de la Línea A, en especial el lado oriente que corresponde al Estado de México, para evitar que cada año durante época de lluvias se inunden las vías.

Compartir a la Representación Sindical el tema de capacitación, para el mantenimiento del material rodante de la Línea 12.

Materiales, equipos, herramientas, refacciones e implementos de trabajo para las áreas de mantenimiento.

Adquisición de vehículos para el traslado de personal y transporte de carga en las distintas áreas del organismo a cargo.

Revisión urgente de la plantilla de enfermería y médicos necesarios para atender las necesidades del trabajador y derechohabientes en las clínicas con las que cuenta el Sistema.

Suministro de manera suficiente de combustible para la movilidad de los pocos vehículos con que opera el Sistema .

Suministro oportuno de agua que se utiliza para bebederos y servicios básicos en sanitarios de la Red.

Alternativas ante posibles afectaciones en el Metro

Ante la marcha y paro escalonado anunciado en el Metro CDMX, de no llegar a algún acuerdo con las autoridades capitalinas, se recomienda prevenirse para el miércoles 4 de febrero con diversas alternativas de movilidad, como:

Metrobús

Trolebús

RTP

Cablebús

Tren Ligero

En tanto, también se puede optar por opciones sostenibles y activas como el sistema de Ecobici.

