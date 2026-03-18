Rechaza Mauricio Tabe Plan 2025-2045

Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo, rechaza el Plan General de Desarrollo (PGD) y apoya a los vecinos que desconfían de su contenido.

En un comunicado, mencionó que el documento estratégico para el periodo 2025-2045 pasa por encima de las Comisiones de Participación Comunitaria (Copaco) e invade las atribuciones de las alcaldías con la creación de 21 Casas de Gobierno.

“Sólo generarían más burocracia y restaría recursos a las alcaldías para realizar más obras”, apuntó.

Agregó que le preocupa la invasión de competencias de las alcaldías.

“¿Para qué crear Casas de Gobierno cuando ya existen las alcaldías? No se necesitan delegados del gobierno central para cubrir las necesidades de la ciudadanía. Con una coordinación efectiva, que ya existe constitucionalmente en el Cabildo, se puede dar respuesta a muchas de las demandas de nuestras vecinas y vecinos”, destacó.

Junto con las representaciones vecinales de diferentes colonias, Gabriela Salido, directora ejecutiva de Planeación y Desarrollo Urbano, y Javier Bernal, director ejecutivo de Participación Ciudadana, el alcalde apoyó la postura de los vecinos de Miguel Hidalgo en contra del PGD.

En una reunión con diputados de Morena el fin de semana, 95% de los asistentes rechazaron el Plan.