Excélsior 109 años. Metro y Tren Ligero, los grandes proyectos que no concluyeron

La infraestructura de la Ciudad de México ha crecido de cara a las celebraciones de las copas mundiales de futbol de las que ha sido sede, en 1970, 1986 y este año. Todo ello ha sido documentado en las páginas de Excélsior, que hoy celebra 109 años.

Vialidades para afluencia masiva, sistemas de transporte y espacios públicos, así como el reforzamiento de la infraestructura ya existente han sido las inversiones para que los aficionados al fútbol, locales y foráneos, accedan al torneo internacional de fútbol más importante del mundo.

Sin embargo, debido al contexto vivido en la ciudad en cada época mundialista, algunos proyectos no pudieron estar listos a tiempo.

De cara al mundial de 1970, fue inaugurado el primer tramo de la red del Metro capitalino el 4 de septiembre de 1969. Se trató del tramo Zaragoza a Chapultepec de la Línea 1.

Todavía antes del mundial se puso en operación, el 11 de abril de 1970, el tramo Chapultepec a Juanacatlán también de la Línea 1.

Paralelamente, se construían los tramos Pino Suárez-Taxqueña y Tacuba-Pino Suárez, de la Línea 2, y el Tlatelolco-Hospital General, de la Línea 3, sin embargo, no pudieron ser inaugurados antes del torneo, que se jugó del 31 de mayo al 21 de junio de 1970.

Obras y retrasos. La Línea 3 del Metro, que inició con siete estaciones, no pudo estar lista para la justa deportiva; tampoco el Tren Ligero. Archivo Histórico Excélsior

Vialidades capitalinas como Viaducto, Periférico, Circuito Interior, Calzada de Tlalpan y Viaducto Tlalpan, así como los diferentes ejes viales, ya llevaban años en operación, pero recibieron mantenimiento.

La construcción del Estadio Azteca inició en 1960 y se inauguró en 1966, aunque su primer acto de gran calado internacional fueron los Juegos Olímpicos de 1968 y luego el mundial de 1970.

Todo ello, en un contexto social agitado por las protestas estudiantiles y las matanzas del 2 de octubre de 1968 y, después, del 10 de junio de 1971.

Desde el Mundial del 70, el Ángel de la Independencia fue un escenario para las celebraciones por los triunfos de la selección.

Así lucía la Glorieta de Insurgentes en 1970. Archivo Histórico Excélsior

Centram para el 86

En un contexto citadino donde la capital acababa de experimentar la tragedia del terremoto del 19 de septiembre de 1985 y transitaba por una época de ebullición social desatada por la organización de miles de damnificados, en 1985 se inauguró el Centro de Transferencia Modal (Cetram) Huipulco.

El objetivo era distribuir a los autobuses y al Tren Ligero, que en ese momento estaba en construcción y que pasaría frente al Estadio Azteca.

Se trataba de que el transporte operara sin interferir con la circulación en la Calzada de Tlalpan y existiera orden en las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula, de acuerdo con la Memoria Descriptiva Cetram Huipulco, tesis publicada por la UNAM.

Aunque el Tren Ligero estaba en construcción y se esperaba que fuera una opción de movilidad para los aficionados, no logró ser inaugurado antes del Mundial, que se jugó del 31 de mayo al 29 de junio de 1986. Fue hasta 1988 cuando se inauguró el Tren Ligero.

Actualmente, cuenta con 16 estaciones y dos terminales, con una extensión de 13.04 kilómetros.

El Tren Ligero iniciaba operaciones como la evolución del antiguo sistema de tranvías que brindó servicio en la Ciudad de México.

El Metro si continuó expandiéndose: unos meses antes del torneo fueron inaugurados diversos tramos de la red, como Auditorio-Tacubaya y Tacuba-Barranca del Muerto, de la Línea 7, en agosto y diciembre de 1985; Pantitlán-Zaragoza, de la Línea 1, y Cuatro Caminos-Tacuba, de la Línea 2, en agosto de 1984, entre otras.

Antes de que arrancara el Mundial 1986, la Línea 7 inauguró los tramos Auditorio-Tacubaya y Tacuba-Barranca del Muerto. Archivo Histórico Excélsior

Con una inversión de al menos cuatro mil 500 millones de pesos, para el Mundial 2026 se plantearon obras de infraestructura y mejoramiento del transporte y el espacio público.

El parque elevado que se construye sobre Calzada San Antonio Abad y la ciclovía Gran Tenochtitlán son dos de los nuevos proyectos capitalinos de cara al mundial.

Se planteó una nueva ruta de Trolebús de Ciudad Universitaria a Huipulco.

El Tren Ligero y el Cetram Huipulco se están remodelando para aumentar su capacidad y ofrecer mejor movilidad a los aficionados.

En los barrios alrededor del estadio se rehabilita la infraestructura de agua, drenaje y se recupera el especio público con corredores iluminados y mejoramiento de fachadas y vialidades.

La infraestructura peatonal frente al estadio se rehabilita y se libera de comercio informal en vía pública.