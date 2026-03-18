Excélsior 109 años. Centro, Zona Rosa y Roma-Condesa, zonas de entretenimiento durante los mundiales

Del Mundial de Futbol 1970 a los de 1986 y 2026, la Ciudad de México ha pasado de espacios de entretenimiento de teatro y cabaret a festivales de los más variados géneros musicales y conciertos masivos en el Zócalo.

En 1970, la justa mundialista se celebró apenas dos años después de la Matanza de Tlatelolco, episodio que marcó la vida política y social de México.

Ese año uno de los principales escenarios de la capital era el Teatro de los Insurgentes, donde se presentaban musicales como Peter Pan, Chorus Line, Yo y mi chica, La calle 42 y Mame, estelarizado por Silvia Pinal.

En esa época los bares y restaurantes de la Zona Rosa eran los más concurridos, estaban La Copa de Champaña, Mauna Loa y Folies Bergere, así como El Señorial, donde tocaban orquestas en vivo, incluyendo la de Pérez Prado.

Los restaurantes más concurridos en la Zona Rosa eran el Bellinghausen, Konditori, el Chalet Suizo, Focolare, Napoleón y La Calesa.

Barrios como la Zona Rosa, el Centro Histórico y Paseo de la Reforma eran los epicentros turísticos y de moda.

Otros espacios de convivencia fueron el Bosque de Chapultepec y el Zócalo, que fueron utilizados como áreas de esparcimiento para turistas y para las selecciones extranjeras.

La Alameda Central era el sitio tradicional de los paseos dominicales y algunos de los restaurantes más populares eran el Toks, Helen’s, Tomboy y Burger Boy.

El terremoto de 1985 había devastado amplias zonas apenas ocho meses antes de que iniciara el Mundial 1986, cuando la ciudad volvió a ser sede del Mundial de Futbol.

Sin embargo, la Zona Rosa, Paseo de la Reforma, avenida Juárez y el Centro Histórico, volvieron a concentrar importante flujo turístico.

En ese momento uno de los centros nocturnos más famosos era El Patio y en esa época se presentaron cantantes como Juan Gabriel, José José, Lupita D’Alessio, Rocío Durcal, Emmanuel, Yuri y Raphael.

Los antros más famosos eran el Bar Bar, Fiesta Palace, la discoteca Magic Circus, y peñas como El Sapo Cancionero y El Mesón de la Guitarra.

Para las familias y los niños, los lugares más atractivos eran Reino Aventura (actualmente Six Flags), así como el parque acuático Aguas Salvajes en Chapultepec.

Para el Mundial de este 2026, la Ciudad de México es una que recibe festivales en estadios, como el Vive Latino, y conciertos en el Zócalo, donde se han presentado grupos que van desde Grupo Firme, pasando por los Fabulosos Cadillacs, Shakira y Paul McCartney.

La oferta de actividades culturales se ha ampliado y diversificado y se puede disfrutar desde una función de ballet o un concierto en Bellas Artes o en el Palacio de Minería, hasta conciertos de jazz, pop y música folclórica, también hay una amplia oferta de teatro. Además es la segunda ciudad con más museos en el mundo, después de Londres, con alrededor de 190.

En cuanto a la oferta culinaria, la Roma y la Condesa se han consolidado como espacios con algunos de los restaurantes y bares más visitados, pero también hay una amplia gama de restaurantes en San Ángel, Coyoacán, Polanco y la Zona Rosa.

Algunos de los restaurantes más reconocidos son Pujol y Quintonil, ambos con dos estrellas Michelin; Rosetta, cuya chef Elena Reygadas fue nombrada la mejor chef femenina del mundo en 2023; Máximo, del chef Eduardo García, y Em, que tiene una estrella Michelin.