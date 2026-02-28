Trabajadores del Metro CDMX anuncian protesta de ‘brazos caídos’ el 3 de marzo

El Metro de la Ciudad de México (CDMX) será un caos el próximo martes 3 de marzo, si los trabajadores que pertenecen al Sindicato cumplen con la protesta anunciada de ‘brazos caídos’ en áreas técnicas y operativas de dicho Sistema de Transporte Colectivo (STC).

El Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo (SNTSTC), liderado por Fernando Espino, emitió un comunicado en el que informan de la manifestación, en demanda de soluciones ante el deterioro de las instalaciones y la falta de recursos que, aseguran, ponen en riesgo a la seguridad y eficiencia del servicio en la CDMX.

Manifestación de brazos caídos de los Trabajadores del Metro, este 03 de marzo, ante la falta de respuestas concretas para el mantenimiento de trenes, vías, instalaciones fijas, herramientas y equipos electrónicos”, señaló el Sindicato.

Además de la protesta prevista para el martes 3 de marzo, los trabajadores ya iniciaron con una manifestación desde el pasado 27 de febrero, que comprende en no laborar tiempo extraordinario en todas las áreas del Centro de Trabajo.

¿Qué demandan trabajadores del Metro CDMX?

De acuerdo con lo manifestado por el SNTSTC, las instalaciones del Metro de la CDMX se encuentran en deterioro por la falta de mantenimiento preventivo y correctivo, como consecuencia de la carencia de recursos financieros destinados a la adquisición e materiales e insumos indispensables para atender ese propósito y garantizar la seguridad y eficiencia del traslado de personas en toda la red del STC.

En tanto, se quejan de la decisión de utilizar ‘un presupuesto muy significativo para llevar a cabo obras de carácter estético en diferentes estaciones dle Metro de la Línea 2’.

Consideramos innecesario, tomando en cuenta que existen prioridades como las que hemos referido”, aseguró el Sindicato.

Asimismo, se oponen a que se aplique el outsourcing en la ejecución de trabajos.

Nosotros como trabajadores podemos realizar a menor costo y con mejor calidad, beneficiando a nuestros compañeros trabajadores en su mermada economía”, agregaron.

Finalmente, solicitaron de manera urgente la asignación de recursos necesarios y que se dé prioridad a las necesidades técnicas y laborales que señalan.

Estamos dispuestos a dialogar y colaborar para encontrar soluciones que beneficien a todos, pero requerimos respuestas concretas que permitan garantizar la operación segura y eficiente del STC”, enfatizó el Sindicato.

Adrián Rubalcaba responde al Sindicato

Respecto al comunicado del SNTSTC, el director del Metro, Adrián Rubalcava, comunicó que reitera la disposición para continuar con las mesas de diálogo, con la participación de las Secretarías de Administración y Finanzas y de Movilidad.

La Jefa de Gobierno ha instruido que se mantenga un diálogo abierto y responsable para construir soluciones que permitan evitar afectaciones a la ciudadanía. La prioridad siempre será garantizar el servicio y la movilidad de las y los usuarios”, señaló.

El funcionario dijo confiar en que, mediante la concertación y el entendimiento institucional, se alcanzarán soluciones en beneficio de la Ciudad de México y su Zona Metropolitana.

Reconocemos que las y los trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo son pieza fundamental para la operación diaria de las 12 Líneas de la red y su labor es indispensable para brindar servicio a millones de usuarios”, enfatizó.

¿Qué quiere decir una protesta de ‘brazos caídos’?

Una protesta de brazos caídos en el Metro CDMX significa que los trabajadores acuden a su lugar de trabajo, pero reducen o suspenden sus actividades normales, como forma de presión para exigir atención a sus demandas laborales, sin llegar a una huelga formal.

En términos simples: están presentes, pero no trabajan al ritmo habitual o dejan de realizar ciertas funciones clave.

¿Cómo se manifiesta en el Metro CDMX?

En el caso del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, una protesta de brazos caídos puede implicar:

Retrasos intencionales en la salida de los trenes.

Menor frecuencia en el paso de convoyes.

Suspensión parcial de labores de mantenimiento.

Operación lenta o intermitente de algunos servicios.

Esto provoca demoras, saturación de andenes y tiempos de espera más largos, afectando directamente a los usuarios.

