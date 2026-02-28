Incendio de vivienda en Tlalpan mata a cuatro personas, entre ellos una menor

La madrugada de este sábado se registró un incendio en una vivienda en Pino y Piedra Tronada, colonia 2 de Octubre, en la alcaldía Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), en donde cuatro personas perdieron la vida.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informó de la atención a la emergencia ocurrida en un inmueble habitacional de planta baja y tres niveles.

Lamentablemente, tres adultos y una menor perdieron la vida. Asimismo, paramédicos atendieron a una mujer y un hombre por quemaduras menores, sin ameritar traslado al hospital”, señaló la dependencia.

Bomberos de la CDMX acudieron al sitio para sofocar el fuero y realizar labores de enfriamiento. En tanto, personal de la alcaldía llevará a cabo la revisión estructural del inmueble.

Desconocen causas del incendio

Hasta ahora no se sabe qué fue lo que originó el incendio por lo que continuarán las investigaciones para esclarecer los hechos.

Por el momento se tiene conocimiento que, al momento del incendio, se encontraban siete personas atrapadas.

Al sitio se trasladaron patrullas de sector y MX – 603 – D 1. Con apoyo de equipos de vulcanos 15- 2 – 3 en unidad 0516. Así como Ambulancias MX – 468 – D 3, MX- 413- D 6, MX- 421 – D 6, MX- 146, MX- 413 de ERUM y unidades médicas 55 y 59 De BASE LIBRA.

Los adultos que perdieron la vida tenían 30, 55 y 70 años. Los primeros dos, de sexo femenino.

Casa utilizada como bodega de madera

El jefe Vulcano Cova, del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX informó de la atención al incendio y señaló que la casa era utilizada como bodega de madera.

El reporte del incendio lo tomaron alrededor de las 3:00 horas de la madrugada de este sábado y aproximadamente a las 6:00 señalaron que el servicio había concluido.

Al momento hemos extinguido el fuego e iniciamos labores de remoción y enfriamiento. Servicio concluido”, detallaron los Bomberos.

