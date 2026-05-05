Caen 4 de banda ligada a La Unión Tepito en Venustiano Carranza, CDMX

Elementos policiacos de la Ciudad de México detuvieron a cuatro integrantes de la célula conocida como "UJ40", vinculada a "La Unión Tepito", liderada por "El Irving", dedicados al narcomenudeo y la venta de armas y cartuchos en las colonias Morelos y Simón Bolívar.

Se trata de Alma Wendy, Carlos Iván, Luis y Kevin Antuano, quienes fueron arrestados durante la ejecución de tres órdenes de cateo realizadas en domicilios de la alcaldía Venustiano Carranza.

Colonia Morelos

"#Importante | Resultado del reforzamiento de seguridad en @A_VCarranza y en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas, compañeros de @SSC_CDMX, en coordinación con la @FiscaliaCDMX, ejecutaron tres órdenes de cateo en las colonias #Morelos y #SimónBolívar, donde fueron detenidos Alma Wendy "N", Carlos Iván "N", Luis"N" y Kevin "N"".

"Se aseguraron dosis, envases y envoltorios con aparente marihuana y cocaína, cartuchos útiles, cargadores, teléfonos celulares y fundas para armas de fuego".

"Agradezco a las instancias del @GabSeguridadMX por su apoyo en los dispositivos de seguridad que implementamos en las 16 alcaldías; seguimos construyendo una ciudad más segura, justa y en paz", informó el jefe de la Policía de la Ciudad de México, Pablo Vázquez en sus redes sociales.

La primera intervención se realizó en un inmueble ubicado en la esquina de las calles Mecánicos y Hojalatería, en la colonia Morelos, donde los oficiales aseguraron 25 bolsitas de plástico transparentes con una cápsula cada una que contenían cocaína, una bolsa color negro con marihuana a granel, dos identificaciones y dos teléfonos celulares.

El segundo inmueble que se intervino se ubicó en las calles Hortelanos y Hojalatería, de la colonia Morelos, donde se aseguraron 13 cartuchos útiles de diferentes calibres, tres cargadores, una funda de piel para pistola y una caja de cartón para cartuchos vacía, dos bolsas de plástico con cocaína, una bolsa con la misma sustancia y un teléfono celular.

Por último, en las calles Florines y Carlos Marx, de la colonia Simón Bolívar, se ejecutó una orden de cateo donde se aseguraron 19 cartuchos útiles, 13 envoltorios de papel aluminio con una sustancia parecida a la cocaína, una bolsa de plástico con marihuana.

Los predios quedaron sellados y bajo resguardo policial, en tanto se continúan las investigaciones que deriven del caso; mientas que los detenidos y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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