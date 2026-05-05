Tláhuac enfrenta alza en violencia de género y desconfianza ciudadana

El tema de la violencia de género ha sido el Talón de Aquiles para la alcaldía Tláhuac, gobernada por Araceli Berenice Hernández Calderón, y esto ha provocado que los habitantes de esta demarcación desconfíen aún más en sus autoridades.

Se registraron en los últimos meses altas tasas de violencia intrafamiliar e, históricamente, una incidencia significativa de feminicidios.

De ninguna manera se observan resultados positivos o esfuerzos reales para evitar este flagelo que tanto afecta a esta zona de la Ciudad de México.

Para muestra, se registra un hecho lamentable en el que Alan “N” fue detenido por agentes de la Policía de Investigación, luego de atacar con una navaja a su novia.

La mujer fue trasladada a un hospital para recibir atención médica, donde su estado de salud se reportó como un tanto delicado.

Apenas hace unas semanas, un hombre fue señalado de agredir a su pareja y provocar un incendio dentro de su vivienda en la colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac.

La víctima recibió varios golpes y su agresor intentó drogarla con medicamentos controlados. Cuando llegó al domicilio, una de las hermanas de la mujer, el sujeto las amenazó con iniciar un incendio.

La persona herida presentaba quemaduras de segundo grado en el 40 por ciento del cuerpo y múltiples golpes, según el reporte de paramédicos.

La alcaldía Tláhuac enfrenta altos índices de violencia de género, con un 34 por ciento de mujeres que reportan acoso o violencia sexual en espacios públicos.