Detienen a sujeto por quemar vivo al perro de su expareja

Un hombre fue detenido por su probable responsabilidad en maltrato animal, luego de que presuntamente roció gasolina y prendió fuego a un perro, provocándole lesiones que derivaron en su muerte, hechos ocurridos en la alcaldía Magdalena Contreras.

Se trata de Aldo “N”, quien fue aprehendido por agentes de la Policía de Investigación en la alcaldía Tláhuac y trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 26 de noviembre de 2024, en la colonia El Ocotal, cuando el implicado ingresó al domicilio de su expareja tras brincar la barda. En ese contexto, se generó una discusión y habría atacado al animal.

Peritajes en veterinaria forense confirmaron que el perro presentaba quemaduras de primero, segundo y hasta tercer grado en más del 25 por ciento de su cuerpo, lesiones que pusieron en riesgo su vida y finalmente le causaron la muerte.

Con estos elementos, el Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión, que fue cumplimentada el pasado 4 de mayo de 2026.

El detenido quedó a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica, según informó la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México en un comunicado.

Sanciones que pude enfrentar

De acuerdo con el Código Penal de la Ciudad de México, la sanción por causar lesiones a un animal, sin que éstas pongan en riesgo su vida, van de seis meses a dos años de prisión, además de multa de 50 a 100 días.

Si las heridas ponen en riesgo al animal, las sanciones antes mencionadas aumentan en una mitad.

Al que cometa actos de maltrato o crueldad en contra de cualquier especie animal no humana provocándole la muerte, se le impondrán de dos a cuatro años de prisión y de 200 a 400 días multa, así como el aseguramiento de todos los animales que pudiera tener bajo su cuidado o resguardo”.

Las penas se incrementarán en una mitad si se recurre a métodos crueles, que provoquen la agonía del ejemplar.

*DRR*