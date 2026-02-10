Operativo en negocios del Eje Central: Decomisan bicis y patines eléctricos chinos

En un operativo interinstitucional que se realizó la tarde de este martes en dos establecimientos comerciales ubicados en el Eje Central Lázaro Cárdenas, Ciudad de México (CDMX)se logró asegurar varias decenas de bicicletas y patines eléctricos de origen chino, los cuales presumiblemente no cumplen con los lineamientos para su legal estancia y comercialización en el país.

Operativo en establecimientos del Eje Central. Rodolfo Dorantes

Personal antimotines de la SSC CDMX resguardó los inmuebles ubicados entre José María Izazaga y la calle Vizcaínas, mientras que el personal administrativo realizó las inspecciones de la documentación aduanal; sin embargo, al no poder acreditar la legal estancia, los vehículos fueron asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Operativo deja afectaciones viales

En el operativo participaron elementos del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), de la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, de la Coordinación Ejecutiva de Verificación de Comercio Exterior CDMX y de la Secretaría de Marina.

Operativo en establecimientos del Eje Central. Rodolfo Dorantes

La diligencia causó expectativa entre los transeúntes que acuden a la zona centro a realizar compras o trabajan en el área; sin embargo, no se registraron incidentes, solo afectaciones viales debido a la gran cantidad de vehículos estacionados en el Eje Central.

Placas para vehículos eléctricos en CDMX

La Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) trabaja en modificaciones al Reglamento de Tránsito local para emplacar scooters, bicimotos y bicicletas eléctricas, conocidos como “vehículos motorizados eléctricos personales (VEMEPE)”.

El 15 de agosto de 2025, el Congreso capitalino aprobó diversas modificaciones a la Ley de Movilidad de la capital en materia de regulación de la micromovilidad, en las que se indicaba que los usuarios de estos vehículos tendrían 360 días para regularizarse, “requiriendo licencia tipo A o B, placas, tarjeta de circulación”, además de contar con tarjeta de circulación, usar casco especial y chaleco.

Las modificaciones al Reglamento también prohíben la circulación en banquetas.

Actualmente, se analiza el tipo por el peso de la unidad, para determinar el tipo de placa que les corresponderá a scooters, bicimotos y bicicletas eléctricas.

En tanto, el mecanismo de emplacamiento aún se estudia con la Secretaría de Administración y Finanzas, para fijar el costo del trámite.

*mvg*