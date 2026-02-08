¡Terror en Iztapalapa! Extorsionadores exigen dinero a mujer y vecinos los capturan

La violencia y la extorsión volvieron a encender las alertas en la alcaldía Iztapalapa. La tarde se tornó de terror para una mujer comerciante de 24 años, quien mientras realizaba su jornada laboral en un local de venta de ropa, fue abordada por dos sujetos que, sin rodeos, le exigieron dinero en efectivo a cambio de permitirle seguir trabajando y no causarle daño.

El hecho ocurrió en el cruce de la calle Agustín Melgar y la avenida Canal del Moral, en la colonia Guadalupe del Moral, una zona con alta actividad comercial donde el movimiento constante de vecinos y clientes fue clave para frenar el intento de extorsión.

Vecinos y comerciantes frustran la huida

De acuerdo con el testimonio de la víctima, los presuntos extorsionadores ingresaron directamente al establecimiento y lanzaron la amenaza. Sin embargo, no contaban con que otros comerciantes de la zona se percatarían de la situación. Al notar el comportamiento sospechoso de los sujetos y la angustia de la joven, varios vecinos actuaron de inmediato.

Cuando los hombres intentaron huir a bordo de una motocicleta color negro, fueron interceptados por los propios comerciantes y vecinos, quienes realizaron una detención ciudadana mientras solicitaban apoyo a las autoridades.

extorsión en Iztapalapa

Alerta del C2 Oriente y rápida respuesta policial

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que los hechos fueron detectados gracias a un reporte emitido por los monitoristas del Centro de Control y Comando (C2) Oriente, quienes alertaron a los policías en campo sobre la retención de dos personas por parte de civiles.

Elementos de la SSC se trasladaron de inmediato al punto señalado, donde encontraron a los dos jóvenes retenidos por los vecinos. Tras controlar la situación y evitar que el conflicto escalara, los oficiales se entrevistaron con la víctima, quien relató lo sucedido y confirmó la exigencia de dinero bajo amenazas.

SSC Rogelio Morales Ponce

Detienen a dos jóvenes de 18 y 21 años

Luego de escuchar a la afectada y verificar los hechos, los policías procedieron a la detención formal de los dos sujetos, de 18 y 21 años de edad. Ambos fueron informados de sus derechos de ley y trasladados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación.

La SSC destacó la importancia de la denuncia y de la colaboración ciudadana, ya que la pronta intervención de vecinos permitió evitar que los presuntos responsables escaparan y que la víctima resultara lesionada.

extorsión en Iztapalapa

Uno de los detenidos ya había estado en prisión

Un dato que encendió aún más las alertas fue revelado tras el cruce de información realizado por las autoridades. El detenido de 21 años de edad cuenta con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en el año 2022, por delitos contra la salud.

Este antecedente refuerza la preocupación sobre la reincidencia delictiva y la necesidad de fortalecer las acciones de prevención y vigilancia en zonas comerciales, especialmente en alcaldías como Iztapalapa, donde el cobro de piso y la extorsión continúan siendo un problema latente.

AAAT*