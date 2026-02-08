¿Adiós al frío? Clima en CDMX para este domingo 8 de febrero

Después de varios días con amaneceres helados, la pregunta es inevitable: ¿el frío ya se va de la Ciudad de México? La respuesta es… todavía no del todo, pero sí dará tregua durante la tarde. De acuerdo con el SMN, este domingo 8 de febrero de 2026, la capital vivirá un día de contrastes, ideal para salir abrigado por la mañana y guardar el suéter al mediodía.

Así amaneció la Ciudad de México

Durante las primeras horas del día se prevé cielo parcialmente nublado y un ambiente que irá de frío a fresco, con mayor intensidad en las zonas altas de la CDMX. Las temperaturas mínimas oscilarán entre 7 y 9 °C, por lo que será necesario salir bien abrigado.

Clima CDMX para hoy domingo 8 de febrero 2026 Gustavo Alberto

Tarde cálida y sin lluvia en la capital

La buena noticia llega conforme avance el día. Para la tarde, el ambiente se tornará templado a cálido, con una temperatura máxima que alcanzará entre 24 y 26 °C. El cielo se mantendrá medio nublado, pero sin probabilidad de lluvia en la Ciudad de México, lo que convierte al domingo en una excelente opción para actividades al aire libre.

Eso sí, el viento seguirá presente, con velocidades de 10 a 20 km/h y rachas que podrían llegar hasta 35 km/h, por lo que se recomienda precaución en zonas abiertas.

Clima CDMX para hoy domingo 8 de febrero 2026 Gustavo Alberto

Estado de México: frío más intenso y lluvias aisladas

En contraste con la capital, el Estado de México experimentará condiciones más extremas. En Toluca se espera una temperatura mínima de 0 a 2 °C, con un ambiente muy frío durante la mañana. Por la tarde, los termómetros subirán hasta los 21 a 23 °C.

Además, el suroeste del estado podría registrar lluvias aisladas, acompañadas de rachas de viento más fuertes, de hasta 50 km/h

Clima CDMX para hoy domingo 8 de febrero 2026 Galo Cañas Rodríguez

Panorama nacional: lluvias, viento y hasta nieve

Mientras la CDMX disfruta de estabilidad, otras regiones del país tendrán un domingo mucho más movido en términos meteorológicos.

Península de Baja California

Se prevé cielo nublado con lluvias y chubascos en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, el ambiente será fresco y muy frío con posibles heladas en zonas serranas, mientras que por la tarde será templado. También se esperan rachas de viento de hasta 50 km/h y mar de fondo de hasta 3 metros.

Pacífico Norte

Sonora y Sinaloa tendrán chubascos, ambiente frío por la mañana y cálido por la tarde. En las sierras del este de Sonora existen condiciones para la caída de nieve o aguanieve, un fenómeno poco común pero relevante.

Pacífico Centro y Sur

Estados como Nayarit, Michoacán, Guerrero y Oaxaca registrarán chubascos con descargas eléctricas, además de mar de fondo y vientos intensos, especialmente en el istmo de Tehuantepec, donde las rachas podrían alcanzar hasta 80 km/h.

Mesa del Norte

Chihuahua y Durango enfrentarán lluvias fuertes y posible caída de nieve o aguanieve en zonas serranas, con mañanas muy frías y heladas. El viento será otro factor importante, con rachas de hasta 60 km/h en algunas entidades.

Mesa Central y Golfo de México: clima estable pero frío

En la Mesa Central, donde se ubican estados como Puebla, Hidalgo y Tlaxcala, el día será seco, con mañanas frías y tardes templadas, además de bancos de niebla. En el Golfo de México, el clima será más estable, aunque con ambiente muy frío en zonas serranas de Veracruz y vientos tipo surada.

¿Qué esperar para el clima de este domingo 8 de febrero?

En resumen, el domingo 8 de febrero marcará un respiro del frío intenso en la Ciudad de México, aunque las mañanas seguirán siendo heladas, por lo que el consejo es claro: abrígate temprano, hidrátate bien y prepárate para una tarde cálida. Mientras tanto, en gran parte del país el invierno seguirá dando batalla con lluvias, viento y hasta nieve.

AAAT*