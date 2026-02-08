Manifestaciones HOY en CDMX: dónde habrá marchas y bloqueos este domingo 8 de febrero
Este domingo 8 de febrero de 2026, la Ciudad de México vivirá una jornada con marchas, concentraciones, rodadas de ciclistas y motociclistas que impactarán la movilidad.
Si tienes planes para este domingo en la capital, conviene revisar la agenda de movilizaciones. La CDMX tendrá una combinación de una marcha, varias concentraciones y al menos cinco rodadas, con aforos que van de 25 a 150 personas, suficientes para generar tránsito lento, cierres parciales y desvíos en puntos clave.
Aunque los eventos son de tamaño moderado, la coincidencia de horarios y su realización en corredores estratégicos como Calzada de Tlalpan, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico puede complicar la circulación desde media mañana.
La marcha con mayor impacto: Coyoacán y Calzada de Tlalpan
El evento con mayor potencial de afectación vial es la marcha de la “Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan-Coyoacán”.
- Hora de inicio: 11:00 horas
- Punto de salida: Circuito Estadio Azteca y Avenida del Imán
- Destino: Estadio Banorte (bajo puente), Calzada de Tlalpan No. 3465
- Aforo estimado: 100 personas
La movilización incluye un homenaje a Berta Cáceres y protestas relacionadas con presuntos despojos y obras vinculadas al Mundial de Fútbol. Los organizadores han advertido que “no se descarta la afectación de vialidades”, por lo que Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán y zonas aledañas al Estadio Azteca podrían presentar cierres parciales y congestionamiento.
Concentraciones en puntos emblemáticos del Centro y Reforma
El Centro Histórico y Paseo de la Reforma también serán focos de atención este domingo:
Hemiciclo a Juárez | 12:00 horas
- Evento: “Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina”
- Actividad: Tribunal Popular por la Justicia para Palestina
- Aforo: 150 personas
Ángel de la Independencia | 12:00 horas
- Evento: “Ciudadanos en Apoyo a Palestina”
- Aforo: 30 personas
Glorieta del Ahuehuete | 11:00 horas
- Evento: Colectiva “Hilos”
- Aforo estimado: reducido, pero con posible impacto vial
Estas concentraciones podrían generar afectaciones en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y calles del primer cuadro, sobre todo en el lapso del mediodía.
Rodadas motociclistas y ciclistas: atención en salidas de la ciudad
Además de las marchas y concentraciones, se tienen programadas dos rodadas motociclistas y tres ciclistas, principalmente por la mañana.
Rodadas motociclistas
“Visión Ajusco”
- Hora: 10:00
- Salida: Astas del Estadio Olímpico Universitario (Coyoacán)
- Aforo: 80 motociclistas
- Destino: Por definir
- Posibles afectaciones: Insurgentes Sur y accesos a la UNAM
“Al Parque Nacional La Marquesa”
- Salida: Bajaj Polanco (Miguel Hidalgo)
- Destino: Estado de México
Estas actividades pueden ralentizar el tránsito en ejes viales norte y sur, así como en las salidas hacia el Estado de México e Hidalgo.
Calles y avenidas que podrían verse afectadas HOY
De acuerdo con los puntos de reunión y rutas previstas, estas son las vialidades con mayor riesgo de congestión:
- Calzada de Tlalpan y zona del Estadio Azteca
- Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia y Glorieta del Ahuehuete)
- Avenida Juárez y Hemiciclo a Juárez
- Insurgentes Sur y accesos a la UNAM
- Insurgentes Norte, Calzada de Guadalupe y México–Pachuca
- Lomas de San Ángel Inn (Álvaro Obregón)
- San Juan de Aragón y Cuautepec (GAM)
Este domingo, la clave para evitar contratiempos será la planeación. Con varias movilizaciones coincidiendo en horario y zona, anticiparse puede marcar la diferencia entre un trayecto tranquilo y quedar atrapado en el tráfico.
