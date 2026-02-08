Manifestaciones HOY en CDMX: dónde habrá marchas y bloqueos este domingo 8 de febrero

Si tienes planes para este domingo en la capital, conviene revisar la agenda de movilizaciones. La CDMX tendrá una combinación de una marcha, varias concentraciones y al menos cinco rodadas, con aforos que van de 25 a 150 personas, suficientes para generar tránsito lento, cierres parciales y desvíos en puntos clave.

Aunque los eventos son de tamaño moderado, la coincidencia de horarios y su realización en corredores estratégicos como Calzada de Tlalpan, Paseo de la Reforma y el Centro Histórico puede complicar la circulación desde media mañana.

La marcha con mayor impacto: Coyoacán y Calzada de Tlalpan

El evento con mayor potencial de afectación vial es la marcha de la “Asamblea Vecinal contra las Mega Construcciones, Tlalpan-Coyoacán”.

Hora de inicio: 11:00 horas

11:00 horas Punto de salida: Circuito Estadio Azteca y Avenida del Imán

Circuito Estadio Azteca y Avenida del Imán Destino: Estadio Banorte (bajo puente), Calzada de Tlalpan No. 3465

Estadio Banorte (bajo puente), Calzada de Tlalpan No. 3465 Aforo estimado: 100 personas

La movilización incluye un homenaje a Berta Cáceres y protestas relacionadas con presuntos despojos y obras vinculadas al Mundial de Fútbol. Los organizadores han advertido que “no se descarta la afectación de vialidades”, por lo que Calzada de Tlalpan, Avenida del Imán y zonas aledañas al Estadio Azteca podrían presentar cierres parciales y congestionamiento.

Concentraciones en puntos emblemáticos del Centro y Reforma

El Centro Histórico y Paseo de la Reforma también serán focos de atención este domingo:

Hemiciclo a Juárez | 12:00 horas

Evento: “Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina”

“Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina” Actividad: Tribunal Popular por la Justicia para Palestina

Tribunal Popular por la Justicia para Palestina Aforo: 150 personas

Ángel de la Independencia | 12:00 horas

Evento: “Ciudadanos en Apoyo a Palestina”

“Ciudadanos en Apoyo a Palestina” Aforo: 30 personas

Glorieta del Ahuehuete | 11:00 horas

Evento: Colectiva “Hilos”

Colectiva “Hilos” Aforo estimado: reducido, pero con posible impacto vial

Estas concentraciones podrían generar afectaciones en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y calles del primer cuadro, sobre todo en el lapso del mediodía.

Movilidad social

Rodadas motociclistas y ciclistas: atención en salidas de la ciudad

Además de las marchas y concentraciones, se tienen programadas dos rodadas motociclistas y tres ciclistas, principalmente por la mañana.

Rodadas motociclistas

“Visión Ajusco”

Hora: 10:00

10:00 Salida: Astas del Estadio Olímpico Universitario (Coyoacán)

Astas del Estadio Olímpico Universitario (Coyoacán) Aforo: 80 motociclistas

80 motociclistas Destino: Por definir

Por definir Posibles afectaciones: Insurgentes Sur y accesos a la UNAM

“Al Parque Nacional La Marquesa”

Salida: Bajaj Polanco (Miguel Hidalgo)

Bajaj Polanco (Miguel Hidalgo) Destino: Estado de México

Estas actividades pueden ralentizar el tránsito en ejes viales norte y sur, así como en las salidas hacia el Estado de México e Hidalgo.

Ciudad de México Cortesía Presidente InterContinental

Calles y avenidas que podrían verse afectadas HOY

De acuerdo con los puntos de reunión y rutas previstas, estas son las vialidades con mayor riesgo de congestión:

Calzada de Tlalpan y zona del Estadio Azteca

Paseo de la Reforma (Ángel de la Independencia y Glorieta del Ahuehuete)

(Ángel de la Independencia y Glorieta del Ahuehuete) Avenida Juárez y Hemiciclo a Juárez

Insurgentes Sur y accesos a la UNAM

Insurgentes Norte, Calzada de Guadalupe y México–Pachuca

Lomas de San Ángel Inn (Álvaro Obregón)

San Juan de Aragón y Cuautepec (GAM)

Este domingo, la clave para evitar contratiempos será la planeación. Con varias movilizaciones coincidiendo en horario y zona, anticiparse puede marcar la diferencia entre un trayecto tranquilo y quedar atrapado en el tráfico.

AAAT*