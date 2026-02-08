Estafas en cajeros automáticos; persiste la instalación de regletas en CDMX: ¿Qué son?

Las estafas en cajeros automáticos de diversas instituciones bancarias siguen, pues pese a los esfuerzos de eliminar las trampas que instalan delincuentes en dichos mecanismos, recientemente fue documentado un nuevo caso.

En esta ocasión, el hecho tuvo lugar en un cajero automático en la Ciudad de México, donde un elemento de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), atendió el llamado de una mujer en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Así fueron lo hechos

De acuerdo a la información, el oficial de dicha corporación realizaba recorridos de seguridad en el banco localizado en la calle Emerson, en la colonia Polanco Quinta Sección, cuando la mujer solicitó su apoyo y le mencionó que intentó retirar dinero de un cajero automático, sin embargo, este nunca salió.

Tras esta acción el uniformado de inmediato acudió al dispensador de efectivo para inspeccionar, y así se percató de una regleta que obstruía la salida de los billetes, por lo que rápidamente la retiró, logró sacar el dinero y lo entregó a la ciudadana.

Tras verificar que el dinero se encontraba completo, la mujer agradeció el apoyo brindado por parte del uniformado de la PBI y se retiró del sitio, no sin antes reconocer la atención, resaltar la honradez y la honestidad del policía.

Tras verificar que el dinero se encontraba completo, la mujer agradeció el apoyo brindado por parte del uniformado de la PBI y se retiró del sitio. Cortesía

¿Qué son las regletas y cómo prevenirlas?

La estafa de la regla o regleta, consiste en la colocación de una regla imantada para taponar el dispensador de billetes. De esta forma, aunque el cajero automático permite realizar la operación de extracción, el dinero no sale al exterior.

Esta situación frustra a los usuarios, ocasionando que los clientes abandonen el lugar pensando que no funciona, situación que es aprovechada horas después por los delincuentes quienes retiran la regla y, sirviéndose de un dispositivo llamado traba dispenser, retiran el dinero retenido del cajero automático.

La mujer solicitó el apoyo mencionando que intentó retirar dinero de un cajero automático, sin embargo, este nunca salió. Cortesía

¿Cómo prevenir esta acción?

En el caso de los cajeros automáticos, expertos financieros y las mismas autoridades aconsejan poner en práctica ciertas medidas que pueden ya sea alertan o impedir que sea consumada una estafa.

Observar si el teclado del cajero automático o el dispensador presentan alguna anomalía.

Observar si el teclado del cajero automático o el dispensador presentan alguna anomalía. La ranura del cajero donde se introducen las tarjetas, no debe estar floja ni bloqueada.

Fijarse en el entorno antes de retirar dinero, pues no es recomendable realizar una operación si hay una persona muy cerca de nosotros u observándonos.

Abandonar el cajero automático y cancelar toda operación si no se tiene la certeza de un ambiente tranquilo.

Usar cajeros automáticos principalmente ubicados en centros comerciales.

De ser posible pedir apoyo a las autoridades para denunciar cualquier anomalía.

fdm