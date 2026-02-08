Llevarán vigilancia a zonas altas de Tlalpan

El pueblo originario de San Miguel Topilejo, se anunció la instalación de módulos de seguridad para convertirlo en un “polo de seguridad y bienestar”.

Se beneficiarán no solo a los habitantes de Topilejo, sino al resto de los llamados “pueblos de la montaña” de Tlalpan; San Andrés Totoltepec, San Miguel Xicalco, Magdalena Petlacalco, San Miguel Ajusco, Santo Tomás Ajusco y Parres el Guarda, de alta marginación y que se ubican como una de las zonas de mayor incidencia delictiva en Tlalpan.

“Con estos módulos vamos a garantizar condiciones de paz y bienestar”, dijo Clara Brugada durante una visita a la comunidad de Tetenco, en San Miguel Topilejo a donde llevó el programa “Casa por casa”,

Dijo que además de los módulos de seguridad, “todas las dependencias de su gobierno entrarán a atender las necesidades de la población”.

Sin embargo, Clara Brugada reconoció que la transformación en los pueblos originarios como Topilejo debe comenzar por resolver lo más básico: agua, drenaje, iluminación y seguridad.

Excélsior adelantó el 20 de octubre que en la alcaldía Tlalpan las autoridades de la ciudad instalarían módulos de vigilancia y cámaras con visión 360 para monitorear el ingreso de vehículos y personas a esta zona, desapariciones, hallazgos de restos óseos y violencia en la zona.