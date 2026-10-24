Localizan a 76 individuos durante tercera fase de recuperaciones en Panteón de Dolores

La tercera fase del plan de recuperaciones controladas en el Panteón Civil de Dolores concluyó tras dos semanas de intervención, en la que se registró la localización de 24 individuos, 20 adultos y cuatro subadultos, así como 417 fragmentos óseos de origen biológico humano y diversas bolsas con segmentos corporales en proceso de análisis.

Con estos hallazgos, se ha localizado un total de 76 individuos en las tres fases del plan de recuperaciones, realizadas en este cementerio de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los detalles del balance operativo fueron dados a conocer por José Raúl Pérez García, líder coordinador de Identificación Humana del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México (Incifo) y coordinador técnico del plan, junto con Gabriela Ivonne Orozco Beltrán López, representante de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX).

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Pérez García detalló que la totalidad de los indicios recuperados durante esta etapa, sumados a los hallazgos de la primera y segunda fase, serán concentrados en las instalaciones del Incifo para su procesamiento especializado e identificación.

Todo lo que se ha recuperado en esta tercera fase, al igual que lo que se recuperó en la primera y la segunda fase, será trasladado al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México para su posterior análisis", dijo el coordinador técnico.

Respecto a las bolsas con elementos corporales recuperadas recientemente en el cementerio capitalino, las autoridades indicaron que se mantienen bajo estricto procesamiento pericial para determinar la correspondencia y naturaleza de los restos.

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Las autoridades forenses y ministeriales informaron que, una vez concluidos los exámenes genéticos, osteológicos y las diligencias correspondientes sobre los indicios oseos, se convocará públicamente para dar a conocer el informe final.