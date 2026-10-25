Desfilan culturas rumbo al Mictlán

A lo largo de 12 años, la Megaprocesión de Catrinas se ha consolidado como una tradición emblemática que atrae a miles de habitantes y turistas a la capital.

Para la edición de mañana, el recorrido desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo estará marcado por el colorido del folclor regional y la caracterización profesional.

El ambiente musical y dancístico estará acompañado de agrupaciones como el Colectivo Folklórico Masehua’ayotl, integrado en su mayoría por vecinas de la colonia Bosques de Aragón, de Nezahualcóyotl.

Alejandro Vázquez, director del colectivo, explicó que por tercera ocasión participarán en el desfile con un espectáculo inmersivo basado en las tradiciones de Yucatán.

"Lo que nos gusta es llevar siempre un trabajo colorido, de hecho el año pasado llevamos la algarabía chiapaneca”, destacó.

Para este año queremos llevar los temas yucatecos, bordados a máquina, bordados a mano, lo que es la elegancia del color blanco de Yucatán.”

Agregó que buscan integrar al público durante la caminata.

“Lo que nosotros tratamos de hacer es siempre invitar a la gente, realmente para eso vamos para darle un espectáculo a la gente, lo que nosotros buscamos es que sea un poco inmersivo”, explicó.

A la par de la danza, el trabajo de caracterización resulta fundamental para convertir a los asistentes en obras de arte andantes

El maquillaje de Nora García participará por cuarto año consecutivo. Especial

Nora García, de 43 años y maquillista profesional por cuarto año consecutivo en la procesión, enfatizó el valor cultural de plasmar esta tradición en la piel.

Para mí ya es una tradición. Son 43 años que creo que desde los abuelitos se va dando todo esto, y ahorita el plasmarlo en rostro, en piel (…) es más bonito. Esta tradición es una de las mejores que tenemos en México porque puedes honrar a tus difuntos.”

La preparación del equipo de maquillistas abarca evaluaciones durante todo el año mediante redes sociales.

Para garantizar la seguridad de los participantes, García precisó que utilizan insumos 100% hipoalergénicos, no tóxicos y especiales para la piel.

La verdad es un arte lo que se hace en el rostro. Sí. Y no solo rostro, sino también en el cuerpo.”

Las actividades para los maquillistas comenzarán desde las 7:30 horas en la Estela de Luz para la toma de fotografía grupal, previo a la instalación en sus carpas de trabajo, donde García atenderá en la Carpa 48, listas para caracterizar a los contingentes que vestirán la avenida Paseo de la Reforma.

"Entonces es un trabajo muy grande. Y es muy muy bonito verlos desfilar, van bailando, van disfrutando toda esta tradición", subrayó.