Continúa plan de recuperaciones controladas en panteón de Dolores

Familiares, amigos, colectivos y personas expertas continúan con la vigilancia de la tercera jornada del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores, la cual inició este martes.

Personal especializado comenzó con las labores de preparación y retiro controlado de tierra en la fosa marcada con el número 26 línea 2 bis. Estos trabajos también se realizarán el próximo 17, 20 y hasta el 23 de octubre.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, los restos óseos que sean recuperados durante estas jornadas se trasladarán al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Firenses del Poder Judicial de la Ciudad de México para su análisis correspondiente.

Jornadas de recuperación en el Panteón Civil de Dolores. Especial

El objetivo de estas jornadas es recuperar, de manera controlada, los restos de personas fallecidas que fueron inhumadas sin haber sido identificadas, así como para realizar análisis forenses para determinar su identidad y, en dado caso, avanzar hacia la restitución digna a las familias.

Familiares y colectivos supervisan los trabajos de recuperación de restos en el Panteón Civil de Dolores, en la CDMX. Especial

A través de un sistema de poleas y andamios, el personal pericial descenderá y realizará las labores de recuperación , sin colocarse directamente sobre las capas de tierra donde permanecen los cuerpos no recuperados.

En estas labores, además del personal de la Fiscalía capitalina, también participan agentes del Ministerio Público, personal policial y de la Policía de Investigación, al igual que especialistas en antropología de la Comisión de Búsqueda de personas de la Ciudad de México, así como de la Secretarías de Gobierno, Obras y Servicios, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la alcaldía Miguel Hidalgo.

Con esto se da continuidad a los trabajos previos que se realizaron en 2025 y en marzo de este año en la misma fosa. Hasta el momento, durante las dos fases previas, se recuperaron 45 individuos; de los cuales 12 se han identificado y 25 se encuentran con hipótesis de identidad. Sin embargo, continúan en proceso de corroboración.

Cabe mencionar que este plan es uno de los 30 compromisos que adquirió el Gobierno de la Ciudad de México en el marco de la estrategia para la sociedad y localización de personas desaparecidas.