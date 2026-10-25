‘Espartacus’ frustra envío de metanfetamina a Reino Unido; iba en controles de videojuegos

Personal de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la Secretaría de Marina y otras dependencias federales detectaron aproximadamente 367 gramos de una sustancia identificada preliminarmente como metanfetamina, oculta dentro de bases de carga para controles de videojuegos en un paquete postal con destino al Reino Unido.

El hallazgo ocurrió en la Sección Aduanera del Centro Postal Mecanizado de la Aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), durante una inspección de seguridad realizada en coordinación con Correos de México y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

De acuerdo con la información oficial, el paquete fue sometido a una revisión con equipos de rayos X, que mostraron formas irregulares y distintas densidades en el interior del envío.

Ante esas señales, el personal solicitó el apoyo del binomio canino Espartacus, que alertó sobre el posible contenido irregular.

Posteriormente, los agentes realizaron una inspección física de la mercancía y desmontaron tres bases de carga dobles para controles de videojuegos. En el interior encontraron seis envoltorios de plástico con una sustancia granulada blanca, cuyo peso aproximado fue de 367 gramos.

Prueba preliminar dio positivo a metanfetamina

Tras el hallazgo, las autoridades tomaron una muestra de la sustancia y la analizaron con equipos especializados de identificación química. El resultado preliminar fue positivo a metanfetamina.

Este resultado corresponde a una identificación inicial, por lo que debe distinguirse de una confirmación pericial definitiva, si esta se emite durante las diligencias posteriores.

El paquete quedó bajo resguardo y custodia de Correos de México, en el área de Trámites Especiales, mientras continúan los procedimientos correspondientes.

La detección fue resultado de la coordinación entre la ANAM, la Secretaría de Marina, la SSPC y Correos de México para inspeccionar envíos postales internacionales e identificar posibles irregularidades.

Las autoridades utilizan herramientas como los escáneres de rayos X y los binomios caninos para detectar sustancias que pueden estar ocultas dentro de mercancías aparentemente ordinarias.

En este caso, los accesorios para videojuegos fueron revisados después de que los equipos de inspección identificaron anomalías en su interior.