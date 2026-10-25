Clara Brugada inaugura la Utopía La Soberana; ‘la más grande… una auténtica ciudad’

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, inauguró este domingo la Utopía La Soberana, un complejo de más de 90 mil metros cuadrados ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, con una inversión cercana a los 300 millones de pesos y más de 80 espacios destinados a la cultura, el deporte, la salud y los cuidados.

Hoy entregamos la Utopía La Soberana, la más grande que hemos construido hasta ahora. Una auténtica ciudad de los derechos en la zona de los Aragones de Gustavo A. Madero”, afirmó la mandataria durante el acto de apertura.

El proyecto forma parte de la estrategia del Gobierno capitalino para ampliar el acceso gratuito a servicios comunitarios y recuperar espacios públicos en distintas zonas de la ciudad.

Brugada destacó que el nuevo complejo concentra instalaciones para actividades culturales, deportivas y de atención social. También señaló que la ciudad suma 430 mil metros cuadrados transformados en nuevas Utopías, de acuerdo con las cifras presentadas durante la inauguración.

La mandataria adelantó que se incorporarán otros 100 mil metros cuadrados al proyecto de La Soberana, con el objetivo de ampliar sus instalaciones y servicios.

Durante el evento estuvo acompañada por funcionarios de los gobiernos capitalino y federal, así como por Anacláudia Marinheiro Centeno Rossbach, directora ejecutiva de ONU-Habitat.

Clínica Condesa, hospital toxicológico y atención a jóvenes

Entre los servicios anunciados para Utopía La Soberana, al norte de la Ciudad de México, se encuentran una nueva Clínica Condesa, enfocada en la atención del VIH en el área metropolitana; un hospital toxicológico para atender problemas relacionados con las adicciones, a través de IMSS-Bienestar, y una Aldea Juvenil.

Este último proyecto contempla una escuela de transición dirigida a jóvenes que no estudian ni trabajan, con el propósito de ofrecerles formación y acompañamiento para facilitar su incorporación a nuevas oportunidades educativas y laborales.

Sobre este programa, Brugada explicó que los participantes podrán recibir una beca federal de Jóvenes Construyendo el Futuro, mientras cursan el proceso de formación durante un año.

Van a pasar por esta escuela de transición durante un año, recibiendo una beca de más de 9 mil pesos mensuales”, señaló la jefa de Gobierno.

La implementación de estos servicios busca vincular la atención médica, la prevención de adicciones y el acompañamiento juvenil dentro de un mismo espacio comunitario.

Brugada afirmó que el modelo de las Utopías ha despertado interés fuera de México y mencionó la apertura de un proyecto inspirado en esta estrategia en Quito, Ecuador.

Hace unos días en Quito, Ecuador, se inauguró la primera Utopía Internacional. Ellos le llamaron Quitopías, se inspiraron en las Utopías y hoy ya tenemos hermosos lugares”, expresó.

La mandataria sostuvo que estos espacios pueden servir como referencia para otros gobiernos interesados en invertir en infraestructura pública que reúna servicios culturales, deportivos y de cuidados.