Ciudadanos pueden opinar sobre solicitud de Centro Comercial en la Hipódromo

El Congreso de la Ciudad de México abrió un plazo de 15 días hábiles para que cualquier ciudadano pueda formular observaciones respecto a la iniciativa ciudadana para el cambio de uso de suelo en el predio Sindicalismo 3, colonia Hipódromo, en donde se busca construir un centro comercial, departamentos y oficinas.

La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana publicó el jueves en la Gaceta Oficial un aviso para dar a conocer que fue presentada la iniciativa ciudadana con proyecto de decreto por el cual se pretende modificar el Programa Parcial de Desarrollo Urbano de la colonia Hipódromo en la alcaldía Cuauhtémoc.

La iniciativa se encuentra publicada en la Gaceta Parlamentaria número 589, de fecha 8 de septiembre de 2026, de conformidad con lo establecido en el artículo 42, fracción III de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal, indica la publicación.

Lo anterior, atendiendo al derecho que tiene todo habitante de la ciudad, a formular observaciones a las iniciativas y dirigirlas al presidente del Consejo Consultivo de Desarrollo Urbano, y toda vez que dicho Consejo no se encuentra constituido, se deberán de dirigir al presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, dentro de un plazo de 15 días hábiles siguientes a la publicación de este aviso", se indicó.

Como Excélsior publicó el 7 de octubre, particulares buscan conseguir el uso de suelo para desarrollar un centro comercial y una torre de departamentos y oficinas en la colonia Hipódromo, en una construcción total de más de 78 mil metros cuadrados.

El desarrollo se pretende realizar en el predio Sindicalismo 3 de la colonia Hipódromo en la alcaldía Cuauhtémoc, el cual mide 13 mil 239 metros cuadrados.

En ese sitio actualmente opera un centro deportivo conocido como Junior Club que data de principios del siglo XX.

Al menos desde 2018, han existido intentos para cambiar el uso de suelo del Junior Club.

En 2018, trabajadores estallaron una huelga para evitar el cierre del deportivo y su transformación.