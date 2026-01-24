¿Tercera Tormenta Invernal impactará en CDMX? Así el clima hoy

La Tercera Tormenta Invernal de la Temporada bajará la temperatura en la mayor parte de la República Mexicana, del sábado 24 al 27 de enero. En la Ciudad de México (CDMX) los fríos han impactado en los últimos días por lo que muchos cuestionan si el fenómeno empeorará el clima en la capital.

Clima en CDMX hoy 24 de enero

Frío en la Ciudad de México. Cuartoscuro / Graciela López Herrera

El Boletín Meteorológico para la Ciudad de México, emitido por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) indica que este sábado 24 de enero se prevé ambiente cálido, cielo medio nublado y sin lluvia.

En tanto, se pronostican vientos de componente Sur de 10 a 30 kilómetros por hora, con rachas cercanas a 50 km/h.

No obstante, advirtió que, la madrugada del domingo 25 de enero nuevamente se espera muy fría en partes altas del sur y poniente.

Por lo anterior, recomendó estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la SGIRPC.

¿Cómo impactará la Tercera Tormenta Invernal en la capital?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en la capital del país, con la Tercera Tormenta Invernal, se esperan temperaturas mínimas de 0 a 5 grados, en zonas serranas.

Además, con el fenómeno continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla sobre entidades de la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Estados más afectados

Afectaciones por tormenta invernal. Cuartoscuro / Fotógrafo Especial

Las Lluvias fuertes y puntuales muy fuertes se prevén en Baja California Sur, Sonora, Sinaloa y Chihuahua.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes en Baja California, Coahuila y Nayarit.

Intervalos de chubascos en Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Jalisco y Oaxaca, así como lluvias aisladas en Michoacán, Guerrero, Veracruz, Puebla, Chiapas y Quintana Roo.

Las temperaturas mínimas de -10 a -5 grados con heladas se estiman en zonas serranas de Chihuahua y Durango.

Cabe destacar que, en el Estado de México (Edomex), se prevén temperaturas mínimas de -5 a 0 grados con heladas en zonas serranas.

*mvg*