Cae Edwin ‘N’ por el feminicidio de su madre en Iztapalapa, CDMX

Edwin ‘N’ fue detenido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (CDMX), por su presunta participación en el feminicidio de su madre y la tentativa de homicidio de su hermano.

De acuerdo con la Fiscalía capitalina, los hechos ocurrieron el 23 de febrero del 2026, en un departamento ubicado en la colonia El Vergel, en la alcaldía Iztapalapa.

La investigación señala que, al interior del inmueble, se registró una agresión contra la mujer y su hijo. Durante el ataque, el hijo fue golpeado, lo que le provocó lesiones graves y lo dejó inconsciente. Al recobrar el conocimiento, advirtió que su madre se encontraba sin vida.

Inconsistencia en declaraciones

Edwin 'N', detenido CDMX.

Luego del reporte, agentes de la Policía de Investigación (PDI) acudieron al lugar e iniciaron las indagatorias.

Entre otras diligencias, solicitaron y analizaron videograbaciones del interior de la unidad habitacional. Posteriormente, entrevistaron a los hijos de la víctima, lo que permitió detectar inconsistencias en las declaraciones de Edwin “N”.

Con los datos de prueba obtenidos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control la orden de aprehensión en contra de Edwin “N”, la cual fue ejecutada por agentes de la PDI en la colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc, dos semanas después de los hechos.

El detenido fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, donde quedó a disposición de la autoridad judicial que determinará su situación jurídica.

Feminicidios en CDMX

El feminicidio es el asesinato de una mujer por razones de género, es decir, cuando la muerte está relacionada con violencia, discriminación u odio contra las mujeres.

La ley considera que hay feminicidio cuando existen elementos como:

Signos de violencia sexual.

Lesiones, mutilaciones o saña en el cuerpo.

Antecedentes de violencia familiar, laboral o escolar del agresor contra la víctima.

Que haya existido una relación sentimental, de confianza o parentesco.

Que el cuerpo sea exhibido o abandonado en un lugar público.

Que la víctima haya sido amenazada, incomunicada o acosada previamente.

Si se cumplen estos factores, el homicidio se investiga como feminicidio y no como homicidio simple.

Cómo se castiga el feminicidio en CDMX

El castigo es muy severo en comparación con otros delitos.

40 a 60 años de prisión para quien cometa feminicidio.

Multa de 500 a 1000 días de multa.

Prisión preventiva oficiosa (el acusado enfrenta el proceso en la cárcel).

Además, el agresor:

Pierde derechos sobre la víctima, por ejemplo herencias o beneficios legales.

Circunstancias que pueden agravar la pena

La pena puede aumentar si:

La víctima era menor de edad, adulta mayor o tenía discapacidad.

El crimen fue cometido por varias personas.

Hubo tortura, violencia extrema o mutilación.

Existía relación de pareja, familiar o de confianza.

