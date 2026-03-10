Advierte Coparmex CDMX crecimiento económico insuficiente

La Confederación Patronal de la República Mexicana en la Ciudad de México (Coparmex CDMX) advirtió en un comunicado que los indicadores recientes de la economía capitalina reflejan una combinación preocupante: bajo crecimiento económico y alta precarización del ingreso laboral.

Estos factores representan un riesgo para la competitividad, la productividad y el bienestar de millones de trabajadores, agregó.

Si bien la capital mantiene niveles elevados de ocupación laboral, la calidad del empleo y el dinamismo económico siguen siendo insuficientes para sostener un crecimiento robusto y una mejora real en las condiciones de vida”, consideró en su boletín.

Detalló que, durante el tercer trimestre de 2025, la economía de la Ciudad de México registró un crecimiento anual de 1.5 por ciento, mientras que el crecimiento trimestral fue de apenas 0.4 por ciento.

Estas cifras muestran estabilidad, pero también evidencian un dinamismo limitado para una ciudad que concentra los centros financieros, empresariales y tecnológicos más importantes del país”, acotó.

Desafíos en calidad de empleos

Puestos ambulantes en CDMX. Cuartoscuro / Moisés Pablo Nava

La Coparmex CDMX reconoció que existe una tasa de ocupación del 96.7 por ciento, pero el desafío es la calidad de los empleos.

En el cuarto trimestre de 2025 la Ciudad de México registró 4 millones 897 mil 820 personas ocupadas, con una tasa de ocupación de 96.7 por ciento, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, agregó.

No obstante, detrás de estas cifras positivas existe un desafío estructural relacionado con la calidad del empleo”, consideró.

Y destacó que la informalidad laboral alcanzó 45.7 por ciento.

Lo que implica que casi la mitad de las personas ocupadas trabajan sin acceso a seguridad social ni derechos laborales. Asimismo, más de dos terceras partes de los trabajadores se concentran en los niveles salariales más bajos, percibiendo entre uno y dos salarios mínimos”, alertó.

Todos estos factores conforman un panorama de riesgos para el desarrollo económico de la capital, consideró.

Desde Coparmex CDMX advertimos que la combinación de crecimiento económico limitado y empleo de baja calidad representa una señal de alerta para el futuro económico de la capital.

Sin una estrategia que impulse la productividad, la innovación y la formalización laboral, la Ciudad de México podría enfrentar menor competitividad frente a otras ciudades globales, pérdida de oportunidades de inversión, mayor desigualdad económica y debilitamiento del mercado interno”, indicó.

Recomendaciones ante panorama económico

La Coparmex CDMX emitió recomendaciones para contrarrestar el panorama económico como impulsar programas de formalización laboral que reduzcan los costos de entrada a la economía formal para micro y pequeñas empresas.

Promover el desarrollo de sectores de alto valor agregado como tecnología, economía digital, innovación y servicios avanzados.

Simplificar la regulación económica y reducir la carga administrativa para facilitar la inversión productiva.

Fortalecer programas de capacitación y reconversión laboral que permitan a los trabajadores acceder a empleos mejor remunerados.

Y promover inversiones estratégicas en infraestructura económica, movilidad, conectividad e innovación que fortalezcan la competitividad de la Ciudad de México.

En Coparmex CDMX reiteramos nuestra disposición para colaborar con autoridades, academia y sociedad civil en la construcción de soluciones que fortalezcan la economía de la capital y generen prosperidad para las y los trabajadores de la Ciudad”, señaló.

